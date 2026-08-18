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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

احتفالا بالمولد النبوي.. الأعلى للشئون الإسلامية يعقد مجالس حديثية لقراءة صحيح البخاري

المولد النبوي
المولد النبوي
أحمد سعيد

يعقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس، عددًا من المجالس الحديثية المباركة؛ احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف، وإحياءً لسنة النبي ﷺ، وتعريفًا بهديه وشمائله، وذلك بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

الأعلى للشئون الإسلامية يعقد مجالس حديثية لقراءة صحيح البخاري

وتتضمن الفعاليات مجلسين علميين: أولًا: مجلس استئناف قراءة «صحيح الإمام البخاري»، يوميًا عقب صلاة العصر وحتى صلاة المغرب، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 5 من ربيع الأول 1448هـ، الموافق 18 من أغسطس 2026م، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448هـ.

كما تُقام مجالس قراءة كتاب «الشمائل المحمدية» بعد صلاة العشاء، على مدار أربعة أيام، بدءًا من يوم الأحد 10 من ربيع الأول 1448هـ، الموافق 23 من أغسطس 2026م، وحتى يوم الأربعاء 13 من ربيع الأول 1448هـ.

وتُختتم هذه المجالس المباركة بمجلس ختامي يتضمن ختم «صحيح الإمام البخاري» وكتاب «الشمائل المحمدية»، بتشريف وزير الأوقاف، ونخبة من كبار العلماء، على أن يُعلن عن موعده لاحقًا.

ويدعو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية طلاب العلم ومحبي السنة النبوية الشريفة إلى المشاركة في هذه المجالس العلمية المباركة، والاستفادة من نفحات هذه المناسبة العطرة، واستحضار سيرة النبي الكريم ﷺ وشمائله وهديه.

وتُقام جميع المجالس بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، والدعوة عامة.

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ذكرى المولد النبوي المولد النبوي

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