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سقط من فوق صخرة.. مصطفى كامل يكشف تفاصيل إصابته في الساحل الشمالي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سقط من فوق صخرة.. مصطفى كامل يكشف تفاصيل إصابته في الساحل الشمالي

مصطفى كامل
مصطفى كامل
تقى الجيزاوي

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل حالته الصحية، عقب تعرضه لإصابة في منطقة الظهر خلال تواجده في الساحل الشمالي برفقة أسرته، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة وأنه بدأ في تلقي العلاج اللازم تحت إشراف طبي.

وطمأن مصطفى كامل جمهوره وأصدقاءه على حالته الصحية، بعد حالة القلق التي انتابت محبيه عقب تداول أنباء وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه للإصابة، مؤكدًا أنه بخير والحمد لله. وقال مصطفى كامل: «عايز أطمن كل الناس، جمهوري وأصدقائي اللي كلموني، اطمنوا عليا، أنا بخير الحمد لله، وقدر الله وما شاء فعل».

وأوضح نقيب المهن الموسيقية تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه تعرض للسقوط على ظهره من فوق صخرة أثناء وجوده في الساحل الشمالي مع أسرته، وهو ما أسفر عن تعرضه لتمزق في منطقة الظهر. وأضاف: «الواقعة عملت تمزق، ونزلت مصر وتابعت مع الدكتور، وماشي على العلاج حاليًا»، مؤكدًا أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة ويتابع حالته بشكل مستمر.

وعن الصورة التي تم تداولها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ربطها البعض بإصابته الأخيرة، نفى مصطفى كامل أن تكون الصورة حديثة أو مرتبطة بالواقعة، موضحًا: «الصورة غير حقيقية وقديمة من فترة كبيرة».

وفي الوقت نفسه، حرص مصطفى كامل على طمأنة جمهوره بشأن ارتباطاته الفنية المقبلة، مؤكدًا استعداده لإحياء حفله المنتظر يوم الخميس في مدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان «يالا ساحل»، معربًا عن أمله في أن يحقق الحفل نجاحًا كبيرًا.

 واختتم مصطفى كامل حديثه برسالة إلى جمهوره، مؤكدًا تمسكه بالتواصل معهم والوفاء بالتزاماته الفنية، قائلًا: «استنوا حفلتي يوم الخميس في العلمين، مهرجان يالا ساحل، وإن شاء الله تحقق نجاح كبير». 

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