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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد انقطاع الكهرباء عنها.. مدمرة أمريكية تائهة في بحر الصين الجنوبي 4 أيام

سفينة حربية أمريكية
سفينة حربية أمريكية
خاطر عبادة

أمضت المدمرة الصاروخية الأمريكية الموجهة "يو إس إس بينفولد" من طراز أرلي بيرك أربعة أيام تائهة وبلا طاقة في بحر الصين الجنوبي خلال يوليو، قبل أن يتم سحبها إلى خليج سوبيك في الفلبين، وفقا لتقرير صحيفة الجارديان البريطانية.

وأفادت نشرة عسكرية مستقلة صادرة عن معهد البحرية الأمريكية بأن المدمرة التي تزن 10 آلاف طن، وكانت تبحر ضمن مجموعة حاملة الطائرات "جورج واشنطن"، فقدت الطاقة في 24 يوليو إثر "عطل هندسي في المولدات" بحسب ما أعلنه متحدث باسم الأسطول السابع الأمريكي، وتمت استعادة الطاقة بعد يومين، قبل أن تُسحب السفينة في 28 يوليو.

البحارة بلا مطابخ ولا تكييف

وقال القائد ماثيو كومر في بيان لشبكة أخبار معهد البحرية الأمريكية إن انقطاع التيار حرم الطاقم من خدمات المطبخ ودورات المياه وأجهزة تكييف الهواء.
واضطر الطراد "يو إس إس روبرت سمولز" المرافق لمجموعة حاملة الطائرات إلى المساعدة في توفير وجبات الطعام لأفراد "بينفولد".

وأكد كومر: "لم تكن هناك إصابات بين أفراد الطاقم، الذين أظهروا مرونة وشجاعة ومهنية وثباتاً لا يتزعزع في استجابتهم".

ضغوط متزايدة على البحرية الأمريكية وسط حرب إيران

يأتي الحادث في وقت تعاني فيه البحرية الأمريكية من ضغط عملياتي متزايد بسبب الحرب التي شنتها إدارة ترامب ضد إيران في فبراير الماضي، والتي استنزفت قدرات حاملات الطائرات.

وأعلن ترامب يوم الأحد أنه أصدر تعليماته لوزير الدفاع بيت هيجسيث بـ"تقليص" المناورات العسكرية المشتركة السنوية مع كوريا الجنوبية.

وتوجهت مجموعة "جورج واشنطن" يوم الاثنين إلى الشرق الأوسط لتخفيف العبء عن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، التي أفادت تقارير في "نافي تايمز" و"ستارز آند سترايبس" عن محاولات متعددة من البحارة للقفز من على متنها بعد أكثر من 200 يوم في البحر دون توقف في الميناء.

مشرعون وعائلات يطالبون بالمساءلة

دفع ذلك مشرعين ديمقراطيين وعائلات عسكريين إلى مطالبة إدارة ترامب بالإجابة عن أسئلة حول انخفاض الروح المعنوية وتحديات الصحة العقلية وظروف معيشة الأطقم.

وقال السيناتور الديمقراطي روبن جاليجو لشبكة ABC News: "المشكلة العميقة هنا أن هذه الإدارة لم تخطط لهذه الحرب، ولا لكيفية الخروج منها، ولا فهمت كيف ستتصاعد".

في المقابل، رفض هيجسيث تلك الروايات ووصفها بأنها "مضللة تماماً"، مؤكداً لـ"نيوزماكس" أن "كل سفينة وكل طاقم يحصلان على كل ما يمكننا تقديمه".

وأعلنت البحرية أنه "لم تُرصد زيادة في حالات التفكير الانتحاري المبلغ عنها أو محاولات الانتحار على متن السفينة"، مضيفة في بيان: "نعلم أن عمليات الانتشار المطولة تضع ضغطاً كبيراً على أفراد الخدمة وعائلاتهم".

قيادة القيادة المركزية: الطاقم متعب لكنه يواصل العمل

وفي مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية إنه زار "لينكولن" في الخليج العربي "ليشكر أكثر من 4000 فرد على مرونتهم الاستثنائية".
وأقر بالتقارير حول “الوتيرة التشغيلية ومعنويات الطاقم”.

وأضاف: "الطاقم متعب، لكنهم يواصلون العمل بكامل طاقتهم. سيسجل التاريخ هذه المهمة كواحدة من أكثر العمليات كثافة وتأثيراً في العصر الحديث".

وأشار كوبر في منشور لاحق إلى أن "لينكولن" هي الأقل بين 11 حاملة طائرات نشطة من حيث الحالات المتعلقة بالصحة العقلية، قائلاً: "الخدمة في البحر لفترات طويلة ليست مناسبة للجميع، وكل منا يتفاعل مع الضغوط بطرق مختلفة".

عائلات تتحدث عن "شعور بالخيانة"

ونشرت صحيفة "الجارديان" يوم الأحد تقريراً عن عائلات جنود قضوا شهوراً على متن سفن حربية أمريكية خلال الحرب مع إيران، أعربت فيه عن غضبها من تجاهل الإدارة لمخاوفها.

وقالت شقيقة أحد أفراد طاقم "لينكولن": "إنه شعور بالخيانة. هذه تعليقات محبطة وكاذبة وغير مسؤولة، وستكون لها عواقب وخيمة على أخي".

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