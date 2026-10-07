أسامة كبير: حرب أكتوبر جاءت نتيجة ثقة المصريين في قواتهم المسلحة.. وتُدرّس في الأكاديميات العسكرية حول العالم

أكد اللواء أسامة كبير، الخبير الاستراتيجي، أن حرب أكتوبر جاءت نتيجة إيمان وثقة الشعب المصري في القوات المسلحة وقدرتها على تحقيق النصر، خاصة بعد مرور 6 سنوات على هزيمة يونيو 1967.

وقال أسامة كبير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، إن حرب أكتوبر أصبحت تُدرّس في الأكاديميات العسكرية على مستوى العالم، لما قدمه المقاتل المصري خلال الحرب من أداء عسكري وما أظهره من قدرة على التخطيط والتنفيذ وتحقيق أهداف المعركة.

مختلف التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة

وتابع الخبير الاستراتيجي أن حرب أكتوبر ستظل جرحًا في ذاكرة إسرائيل، مشيرًا إلى أن مصر دولة قوية وتمتلك قدرات عسكرية، وفي الوقت نفسه تتعامل بدبلوماسية مع مختلف التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.