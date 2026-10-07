كيم جونج أون يُهنئ «بوتين» بعيد ميلاده ويؤكد دعمه لـ «موسكو»

هنّأ زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده، مؤكداً تمسك بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتحالف مع موسكو.

وأعرب “كيم”، في برقية التهنئة، عن أحر تهانيه لبوتين، متمنياً له ولروسيا النصر والمجد.

وأشاد الزعيم الكوري الشمالي بالقيادة المتميزة للرئيس الروسي، معتبراً أن روسيا عززت خلال العقدين الماضيين مكانتها كدولة قوية ورسخت كرامتها الوطنية وموقعها على الساحة الدولية.

كما جدّد “كيم” دعمه الكامل لبوتين وروسيا، مُعرباً عن ثقته بأن "المعركة المقدسة للشعب الروسي دفاعاً عن السيادة والأمن والمصالح الوطنية وسلامة الأراضي ستتوج بلا شك بالنصر".

ويحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده في 7 أكتوبر، حيث ولد في هذا اليوم عام 1952 بمدينة لينينجراد (سانت بطرسبرج حالياً).