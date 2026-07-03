صلاح ومرموش أساسيين .. حسام حسن يُعلن تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به لقاء منتخب أستراليا الذي ينطلق في التاسعة مساء اليوم (الجمعة) بتوقيت القاهرة على ملعب أيه تي أند تي بمدينة دالاس الأمريكية في الدور الثاني (32) بالنسخة رقم 23 لكأس العالم.

التشكيل شهد العديد من التغييرات عن المباراة السابقة أمام المنتخب الإيراني، حيث يشارك كريم حافظ في مركز الظهير الأيسر عوضاً عن أحمد فتوح الغائب للإصابة وحمدي فتحي في مركز لاعب الارتكاز بدلاً من مهند لاشين الموقوف، بسبب تراكم الإنذارات، فيما يقود الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش الخط الأمامي بعد تعافي الأول من الإصابة في بداية الشوط الثاني من لقاء إيران وجلوس الثاني على مقاعد البدلاء في اللقاء نفسه.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

مصطفى شوبير (23) – محمد هاني (3) - ياسر إبراهيم(2) – رامي رييعة (5) – كريم حافظ (15)– حمدي فتحي (14) – مروان عطية (19) – إمام عاشور (8) – مصطفى "زيكو" (11) – محمد صلاح (10) - عمر مرموش (22).

وعلى مقاعد البدلاء يجلس:

محمد الشناوي (1) - المهدي سليمان (16) - محمد علاء (26) - طارق علاء (24) – نبيل عماد "دونجا" (18) - إبراهيم عادل (20) - هيثم حسن (12) - أحمد سيد "زيزو" (25) – حمزة عبدالكريم (9) – محمود صابر (21) - محمود حسن " تريزيجيه" (7).

كان المنتخب الوطني قد تأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه بعد أن حل ثانياً في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط من فوز على نيوزيلندا (3 - 1) وتعادلين مع بلجيكا وإيران (1 ' 1) ، بينما بلغ منتخب أستراليا هذا الدور في المركز الثاني أيضاً بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من فوز على تركيا (2 - 0) وتعادل مع باراجواي (0 - 0) وخسارة أمام الولايات المتحدة (0 - 2).

الجدير بالذكر أن المتأهل من هذا اللقاء سيواجه أحد الثنائي الأرجنتين أو كاب فيردي اللذين يلتقيان في تمام الواحدة صباح السبت في ميامي.