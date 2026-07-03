15 ألف مشجع في أكبر Fan Zone بالإسكندرية لدعم منتخب مصر أمام أستراليا

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة تنظيم تجمع جماهيري ضخم لمشاهدة مباراة منتخب مصر أمام منتخب أستراليا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم FIFA 2026.

ويتحول ملعب نادي سموحة بالإسكندرية إلى أكبر Fan Zone بالمحافظة، ليستقبل أعضاء النادي وعشاق الكرة المصرية في أجواء حماسية مميزة، لمؤازرة الفراعنة في واحدة من أهم مبارياتهم بالمونديال، وذلك بحضور أسماء الخولي والدكتور خالد سليم، ممثلين عن مجلس إدارة نادي سموحة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص إدارة النادي على دعم المنتخب الوطني، وتوفير تجربة جماهيرية استثنائية تجمع الأعضاء وأسرهم في أجواء احتفالية تعكس روح الوحدة الوطنية والفخر بالمنتخب المصري، وذلك بالتعاون مع شركة جويرية للتعمير، برئاسة الشركاء الأستاذ هاني فرج فايز، والمهندس علاء محمد الصافي، ووائل كامل، بما يواكب الحدث العالمي ويليق بتاريخ نادي سموحة وعراقة مدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بملعب نادي سموحة، حيث أعدت إدارة النادي برنامجًا تنظيميًا متكاملًا يضمن للجماهير متابعة المباراة في أجواء تفاعلية مميزة داخل أكبر منطقة تشجيع جماهيرية بالإسكندرية.

وتستهدف الاحتفالية مشاركة نحو 15 ألف مشجع من أعضاء النادي وأسرهم، في مشهد يعكس حجم الدعم الجماهيري للمنتخب الوطني خلال مشواره في كأس العالم.