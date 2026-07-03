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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر وأستراليا .. تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

تترقب الجماهير المصرية والعربية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الأسترالي، على ملعب دالاس ستاديوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المباراة ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، ومواصلة المشوار في البطولة العالمية.

وتزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا، وإمكانية إذاعة اللقاء عبر قناة مفتوحة تتيح للجماهير متابعة المواجهة مجانًا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

تنقل شبكة beIN Sports المباراة باعتبارها الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المنتظر أن تعلن الشبكة عن اسم المعلق على المباراة قبل انطلاق اللقاء.

وتنتظر الجماهير أيضًا قرار شبكة beIN Sports بشأن إذاعة المباراة عبر قناتها المفتوحة، بعدما قامت ببث مباريات منتخب مصر في دور المجموعات عبر قناة مفتوحة، إلا أنه حتى الآن لم يصدر إعلان رسمي يؤكد إذاعة مواجهة أستراليا بالطريقة نفسها.

وفي حال تقرر بث المباراة على قناة beIN Sports المفتوحة، يمكن استقبالها عبر الترددات التالية على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11054 أو 12187.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

موعد مباراة مصر وأستراليا

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب أستراليا، وفقًا لجدول منافسات دور الـ32 الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة 3 يوليو 2026، على ملعب دالاس ستاديوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواجهة مصيرية للفراعنة

يدخل منتخب مصر اللقاء بطموح مواصلة مشواره في كأس العالم 2026، بعدما نجح في التأهل إلى دور الـ32 عقب احتلال المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط، بينما صعد منتخب أستراليا بعدما أنهى دور المجموعات في وصافة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل الآمال المعلقة على الجيل الحالي بقيادة محمد صلاح لتحقيق إنجاز جديد في البطولة، وبلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ المنتخب المصري بنظام كأس العالم الجديد.

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