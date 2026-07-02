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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب أستراليا: سنواجه منتخب مصر وليس مرموش وصلاح فقط

منتخب أستراليا
منتخب أستراليا
حمزة شعيب

أجرى منتخب أستراليا تدريباته، مساء الأربعاء، خلف أبواب مغلقة في ولاية تكساس الأمريكية، ضمن استعداداته لمواجهة منتخب مصر في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وتمسك الجهاز الفني لمنتخب أستراليا بالبروتوكول المعتاد قبل المباريات، بإغلاق التدريبات أمام وسائل الإعلام والجماهير، في إطار التحضير للمواجهة المرتقبة أمام مصر، التي تأهلت إلى هذا الدور بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة السابعة.

وتطرق مايل جيديناك، مساعد مدرب منتخب أستراليا، إلى تقييمه لخطورة الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، مؤكدًا أن التعامل معهما سيكون ضمن خطة جماعية شاملة.

وقال جيديناك في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" الأسترالية: «نحن ننظر لهم ككتلة جماعية، ومن الواضح أننا كطاقم فني نقوم أيضًا بتحليل أداء اللاعبين بشكل فردي، ونجري مناقشات داخلية حول كيفية التعامل مع ذلك».

وأضاف: «الآن، وبعد تجاوز مرحلة المجموعات، أتيحت لنا فرصة لبضعة أيام لتحليل الأمور بشكل أعمق».

وتابع مساعد مدرب أستراليا: «إنهم يشكلون خطورة في جميع أنحاء الملعب، هذا هو أسلوبهم، حيث يمتلكون لاعبين على مستوى عالٍ جدًا، من بينهم من يواصل التألق منذ فترة طويلة، وآخرون يقدمون أدوارًا مميزة سواء مع أنديتهم أو المنتخب».

واختتم جيديناك تصريحاته قائلاً: «أعتقد أن نهجنا يعتمد بشكل أكبر على العمل الجماعي، وكيفية إيصال هذه الرسائل وتطبيقها مع لاعبينا داخل الملعب».

منتخب أستراليا منتخب مصر بطولة كأس العالم 2026

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