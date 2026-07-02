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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مساعد مدرب أستراليا : ندرس سيناريو ركلات الترجيح أمام مصر في كأس العالم 2026

منتخب استراليا
منتخب استراليا
حمزة شعيب

تحدث مايل جيديناك، مساعد مدرب منتخب أستراليا وقائده السابق، عن استعدادات فريقه لاحتمالية اللجوء إلى ركلات الترجيح خلال مواجهة منتخب مصر في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وقال جيديناك في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية "ABC" إن التعامل مع مثل هذه اللحظات يعتمد على التركيز والهدوء، موضحًا: «بالنسبة لي، كان الأمر بسيطًا للغاية، فقد كنت أضع تركيزي دائمًا على ما يتعين علي فعله وهو وضع الكرة في الشباك».

وأضاف: «كان الأمر بسيطًا، مجرد استغلال اللحظة، والسيطرة على الموقف بالكرة ومحاولة عدم التركيز على أي شيء آخر، كنت محظوظًا بما يكفي لأتمكن من فعل ذلك عدة مرات من أجل الوطن».

وتطرق مساعد مدرب أستراليا إلى جانب التحضير لركلات الترجيح قبل مواجهة محتملة أمام مصر، مؤكدًا أهمية منح اللاعبين الحرية في اختيار أسلوبهم خلال التنفيذ، قائلاً: «عليك أن تتيح للاعبين فرصة تحديد أسلوبهم الخاص في التنفيذ، ولا سبيل لذلك إلا من خلال التكرار، من الصعب التدرب على ذلك باستمرار في المباريات الفعلية إذا لم تكن تحصل على ركلات جزاء، الأمر يتعلق بالألفة مع الموقف وفهم ما يمنحك شعورًا بالصواب في تلك اللحظة».

واختتم جيديناك تصريحاته بالإشارة إلى صعوبة دمج تدريبات ركلات الترجيح بشكل كامل في البرنامج التدريبي المعتاد، موضحًا: «هناك بالطبع صورة أكبر، هناك الاستعدادات المعتادة للمباريات، ويجب أن نولي هذا الجانب اهتمامًا خاصًا. يجب أن نستعد لمثل هذه السيناريوهات التي تتضمن ضغط الجماهير وأجواء المباريات، وقد بدأنا بالفعل في تطبيق بعض الأمور ولا يزال أمامنا بعض الوقت قبل المباراة».

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