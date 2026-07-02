حكم جديد لصالح الزمالك.. «كاس» تقلص غرامة السوبر وتعيد للنادي 250 ألف دولار

قضت المحكمة الرياضية الدولية "CAS" بتخفيض العقوبة المالية الموقعة على نادي الزمالك في أزمة مباراة كأس السوبر الأفريقي، من 200 ألف دولار إلى 50 ألف دولار، بعد قبول الاستئناف المقدم من القلعة البيضاء.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا آخر لصالح الزمالك، يقضي بتخفيض العقوبة المالية الخاصة بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من 200 ألف دولار إلى 100 ألف دولار.

و أصبح لنادي الزمالك حق استرداد جزء من المبالغ التي سبق خصمها من مستحقاته لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ليرتفع إجمالي المبلغ المستحق للنادي إلى 250 ألف دولار.

ومن المقرر أن تخاطب إدارة نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الساعات المقبلة، للمطالبة برد مبلغ 250 ألف دولار المستحق للنادي، بعد الحكمين الصادرين لصالحه من المحكمة الرياضية الدولية، خاصة أن المبلغ سبق خصمه من مستحقات الزمالك لدى "كاف".