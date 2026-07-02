مواطن إيراني-أمريكي يقاضي «فيفا» مطالبًا بتعويض مليار دولار بعد إلغاء هدف إيران أمام مصر

رفع مواطن إيراني-أمريكي يقيم في ولاية ماساتشوستس الأمريكية دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطالبًا بتعويض قدره مليار دولار، على خلفية إلغاء الهدف الثاني لمنتخب إيران أمام منتخب مصر بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال مباراة الفريقين في كأس العالم 2026.

ووفقًا لما أوردته وكالة إيسنا الإيرانية، فإن المدعي يعتبر أن قرار إلغاء الهدف ألحق أضرارًا بالمنتخب الإيراني وجماهيره، مدعيًا وجود أخطاء في تطبيق تقنية الفيديو، ومطالبًا بتعويض مالي كبير وإعادة النظر في آليات التحكيم داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت مباراة مصر وإيران قد شهدت جدلًا واسعًا بعدما ألغى الحكم هدفًا سجله المدافع شجاع خليل زاده في الدقيقة 93 بداعي التسلل عقب مراجعة تقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1، وهو القرار الذي أثار نقاشًا واسعًا بين الجماهير ووسائل الإعلام.

وفي المقابل، أوضحت تحليلات تحكيمية استندت إلى قانون التسلل أن قرار الإلغاء جاء وفقًا لتطبيق قاعدة "ثاني آخر مدافع"، بعدما كان حارس مرمى منتخب مصر خارج موقعه المعتاد أثناء الهجمة، وهو ما جعل قرار التسلل متوافقًا مع نصوص قانون اللعبة رغم الجدل الكبير الذي صاحبه.