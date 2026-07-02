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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب أستراليا يتحدى محمد صلاح قبل مواجهة مصر: خارج الملعب نحترمه.. وداخله لا يوجد احترام

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

أكد جوردان بوس، لاعب منتخب أستراليا، أن مواجهة منتخب مصر في دور الـ32 من كأس العالم 2026 ستكون في غاية الصعوبة، مشيدًا بإمكانات محمد صلاح قائد الفراعنة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الاحترام يتوقف عند حدود ما قبل انطلاق المباراة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأسترالي غدًا الجمعة، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان لحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

احترام خارج الملعب فقط

وفي تصريحات نقلتها شبكة "ESPN"، قال جوردان بوس: "ربما يكون هناك احترام خارج الملعب، لكن داخل الملعب لا يوجد احترام".

وأضاف: "إنها مسألة إما أن تأكل أو تُؤكل. هكذا سيدخل الجميع هذه المباراة، وهكذا سأدخلها أنا أيضًا".

إشادة خاصة بمحمد صلاح

وأبدى اللاعب الأسترالي تقديره الكبير للنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه أحد أبرز لاعبي العالم خلال السنوات الماضية، وأن منتخب بلاده يضع خطة خاصة للحد من خطورته.

وقال: "محمد صلاح لاعب من الطراز الرفيع، لقد ظل في القمة لفترة طويلة جدًا، وبالتأكيد سيتعين علينا دراسة كيفية إيقافه وإيقاف منتخب مصر".

وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الأسترالي بدأ بالفعل في التحضير للمواجهة، مضيفًا: "لقد بدأنا بالفعل العمل على ذلك، وما تبقى هو إجراء بعض اللمسات الأخيرة ومعرفة ما يدور في ذهن المدرب والجهاز الفني لمساعدتنا على تنفيذ ذلك".

مواجهة مرتقبة في دور الـ32

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بعدما أنهى منافسات المجموعة السابعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما حجز منتخب أستراليا بطاقة التأهل بعد احتلال وصافة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل طموح المنتخبين لمواصلة المشوار في البطولة، حيث يعول المنتخب المصري على خبرات محمد صلاح وعدد من نجومه، بينما يأمل المنتخب الأسترالي في مواصلة مفاجآته والعبور إلى الدور التالي.

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