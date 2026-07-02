تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أستراليا في كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب أستراليا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة أمام أستراليا غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط ليواجه أستراليا، وصيف المجموعة الرابعة.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، كريم حافظ.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، زيكو.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح.