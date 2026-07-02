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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أليساندرو سيركاتي يكشف عن توقعاته لمباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

استراليا
استراليا
ياسمين تيسير

كشف أليساندرو سيركاتي مدافع منتخب أستراليا عن توقعاته لمباراة منتخب مصر وأستراليا المقرّر لها التاسعة مساء غد الجمعة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026

وأكد في تصريحات صحفية أن المباراة ستكون صعبة للغاية، خاصة أن منتخب مصر يمتلك عددًا كبيرًا من النجوم والعناصر القادره على صنع الفارق .

وقال أليساندرو سيركاتي إن توقع نتائج مباريات كرة القدم صعب مشددًا أن جميع الاحتمالات تبقى واردة في مباريات كأس العالم، مهما كانت الفوارق بين المنتخبات.

وتابع أن هناك منتخبات تدخل المباريات وهي المرشحة لتحقيق الفوز لكنها تخرج مهزومة في النهاية، هذا الأمر يتكرر كثيرًا.

وأضاف: “لا أعتقد أن هناك فريقًا يستطيع أن يضمن الانتصار قبل انطلاق المباراة، فالجميع يلعب تحت ضغط كبير، لأن الرغبة في التأهل تدفع اللاعبين إلى تقديم أفضل ما لديهم”.

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