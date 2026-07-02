فرج عامر: عروض سعودية لاستعارة زيزو.. والأهلي يرفض البيع

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن وجود اهتمام إعلامي كبير في الوطن العربي بشأن مستقبل أحمد سيد “زيزو” مع الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب ارتبط خلال الفترة الأخيرة بعروض من أندية سعودية تسعى للحصول على خدماته.

وأوضح فرج عامر أن الأهلي لا يعتزم التفريط في زيزو بشكل نهائي، لكنه لا يمانع فكرة خروجه على سبيل الإعارة حال وصول عرض مناسب يحقق مصلحة النادي واللاعب، مؤكدًا أن البيع النهائي ليس مطروحًا على طاولة الإدارة في الوقت الحالي.

وأضاف أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في ملف زيزو، خاصة مع استمرار الحديث عن اهتمام أكثر من نادٍ سعودي بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية



