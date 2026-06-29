مصدر داخل نادي الزمالك يكشف مستجدات أزمة شكوى زيزو

كشف مصدر بنادي الزمالك أن إدارة النادي تقدمت إلى لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم بكافة المستندات والمذكرات القانونية التي تؤكد، من وجهة نظر النادي، صحة موقفه في النزاع القائم مع أحمد مصطفى "زيزو"، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة للرد.

وأوضح المصدر أن الزمالك أرفق مذكرة قانونية شاملة، إلى جانب ثلاث حافظات مستندات تضمنت صورًا طبق الأصل من مستندات وصفها بالجوهرية، لدعم موقفه أمام اللجنة.

وأضاف أن الملف تضمن مستندات تؤكد، بحسب رؤية النادي، عدم أحقية اللاعب في الحصول على بند الشروط الإضافية (البونص) الذي يطالب به، فضلًا عن إيصالات وكشوف سداد رسوم التنمية والانتقال والتوثيق لدى الاتحاد المصري لكرة القدم عن جميع المواسم.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك أرفق أيضًا ملفًا كاملًا بالعقوبات الانضباطية الموقعة على اللاعب، متضمنًا التحقيقات الخاصة بانقطاعه عن التدريبات والمباريات لمدة قاربت الشهر، والإجراءات القانونية التي اتخذها النادي بحقه.

كما شمل الملف قرارات مجلس إدارة النادي الخاصة باعتماد العقوبات، والتظلم الذي تقدم به اللاعب، ومحضر جلسة التحقيق التي حضرها، والذي أقر خلاله، وفقًا للمصدر، بقيامه بأعمال إعلانية بمقابل مادي، مع تأكيده عزمه على تسوية المستحقات التي يرى النادي أنها مترتبة على تلك العوائد.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الملف تضمن كذلك قرار مجلس إدارة الزمالك برفض تظلم اللاعب، مع تأييد العقوبات الموقعة عليه، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات لجنة شؤون اللاعبين بشأن النزاع بين الطرفين