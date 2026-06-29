الزمالك يطمئن على حالة حسام عبد المجيد قبل مباراة أستراليا

أصبح حسام عبد المجيد مدافع المنتخب المصري على أتم الاستعداد للمشاركة في مباراة الفراعنة القادمة أمام استراليا في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم.

وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الزمالك يطمئن على حسام عبد المجيد وإصابته قبل مباراة أستراليا في كأس العالم”.

كان عبد المجيد قد تعرض لإصابة بالوجه خلال مواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليخضع بعدها للإجراءات الطبية الاحترازية، قبل أن تؤكد الفحوصات سلامته وقدرته على العودة للمشاركة في المباريات.

وتمنح عودة المدافع الدولي دفعة قوية لصفوف المنتخب المصري، في ظل استعدادات الفراعنة لخوض مواجهة مصيرية أمام المنتخب الأسترالي، بحثًا عن مواصلة المشوار في المونديال وبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخ المنتخب.

موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، والسعي لبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.