ميسي ملك المونديال.. أرقام استثنائية للأسطورة الأرجنتينية في كأس العالم 2026

في كل ظهور له بقميص منتخب الأرجنتين ينجح ليونيل ميسي في إضافة سطر جديد إلى سجلات التاريخ ومع استمرار منافسات كأس العالم 2026 واصل قائد "التانجو" كتابة المجد بأرقام قياسية جديدة ليؤكد مكانته كأحد أعظم اللاعبين الذين مروا على بطولة كأس العالم.

ميسي ينفرد بلقب الهداف التاريخي للمونديال

لم يقتصر تألق النجم الأرجنتيني على تصدر قائمة هدافي النسخة الحالية بل نجح أيضا في الانفراد بلقب الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفا، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه الذي توقف رصيده عند 18 هدفًا.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة الاستثنائية التي يحظى بها ميسي كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

إنجاز غير مسبوق.. التسجيل في سبع مباريات متتالية

وواصل ميسي تحطيم الأرقام القياسية بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في سبع مباريات متتالية بالبطولة.

وبدأت سلسلة التسجيل التاريخية خلال الأدوار الإقصائية لمونديال 2022، عندما هز الشباك في آخر أربع مباريات، قبل أن يواصل تألقه بالتسجيل في جميع مباريات دور المجموعات من نسخة 2026، رغم مشاركته في البطولة بعمر 39 عامًا.

وشهدت مواجهة الأردن الظهور رقم 29 لميسي في نهائيات كأس العالم، ليعزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات البطولة عبر التاريخ.

كما رفع قائد الأرجنتين إجمالي مساهماته التهديفية في كأس العالم إلى 27 مساهمة مباشرة، بواقع 19 هدفًا و8 تمريرات حاسمة، ليصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بتاريخ المونديال.

ملك الركلات الحرة وقائد التأهل التاريخي

وأضاف ميسي إنجازا جديدا إلى سجله الحافل، بعدما أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف من الركلات الحرة المباشرة في تاريخ كأس العالم برصيد 6 أهداف.

كما أصبح أول لاعب يقود منتخب بلاده للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في ست نسخ متتالية من البطولة، بعدما نجح منتخب الأرجنتين في عبور دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة الرأس الأخضر في دور الـ32 من كأس العالم 2026، حيث يترقب عشاق كرة القدم حول العالم ظهورًا جديدًا للأسطورة الأرجنتينية، التي لا تزال تواصل تحطيم الأرقام القياسية والسير بثبات نحو كتابة فصل جديد في تاريخ اللعبة.