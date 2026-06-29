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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام نصر: جلسة مع جون إدوارد تحسم موقف معتمد جمال

هشام نصر
هشام نصر
عبدالله هشام

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن اقتراب حسم الموقف بالنسبة لـ معتمد جمال سواء بإستمراره مع الفريق أو الرحيل.

وأوضح هشام نصر خلال تصريحاته على هامش مؤتمر الراعي التكنولوجي الجديد أن النادي سيتخذ القرار الأفضل وفق مصلحته في الموسم الجديد.

وأضاف: سيكون هناك جلسة مع المدير الرياضي جون إدوارد لحسم الموقف النهائي بشأن معتمد جمال سواء بالإستمرار أو الرحيل.

وأردف: معتمد جمال يمتلك عدد من العروض أيضا ولكن حسم الموقف سيكون لصالح نادي الزمالك.

في سياق أخر كشف الإعلامي أمير هشام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن معتمد جمال رفض بشكل قاطع مقترح توليه منصب المدرب العام بنادي الزمالك، رغم تمسك إدارة النادي باستمراره ضمن الجهاز الفني، حتى في حال التعاقد مع مدير فني أجنبي، بناءً على رغبة المدير الرياضي.

نادي الزمالك 
وأضاف أن نادي الشرطة العراقي يواصل ضغوطه من أجل التعاقد مع معتمد جمال، حيث أكد أحد مسؤولي النادي استعدادهم لإرسال وفد إلى القاهرة فور حصولهم على موافقة المدرب، من أجل توقيع العقود بشكل رسمي.

وأشار أمير هشام إلى أن معتمد جمال لا يزال ينتظر حسم موقفه النهائي مع نادي الزمالك قبل اتخاذ قراره بشأن مستقبله.

هشام نصر الزمالك نادي الزمالك معتمد جمال

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