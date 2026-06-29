الزمالك يسابق الزمن لحل أزمة مستحقات إبراهيما نداي

يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك الزمن لإنهاء أزمة قضية إبراهيما نداي للحصول على الرخصة الأفريقية والمشاركة في دوري الأبطال .

مجلس الإدارة يكثف مفاوضاته، لإنهاء قضية إبراهيما نداي، التي تعد عقبة كبيرة في طريق الحصول على الرخصة الأفريقية.

ويتمسك إبراهيما نداي بالحصل على كامل مستحقاته، نقدًا دون جدولة، وتبلغ 1.8 مليون دولار تقريبًا صدر فيها قرار رسمي من جانب الفيفا.

ويخوض الزمالك جولة جديدة من المفاوضات مع وكيل اللاعب، من أجل دفع نسبة تصل إلى 50% من قيمة مستحقات اللاعب على أن يتم جدولة باقي المبلغ.

وأجل الزمالك فكرة دفع المستحقات بالكامل دفعة واحدة على أن يلجا لها في حال إصرار اللاعب ولن تكون القضية سببًا في حجب الرخصة، وحرمان النادي من المشاركة في دوري الأبطال

في سياق أخر كشف الإعلامي أمير هشام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن معتمد جمال رفض بشكل قاطع مقترح توليه منصب المدرب العام بنادي الزمالك، رغم تمسك إدارة النادي باستمراره ضمن الجهاز الفني، حتى في حال التعاقد مع مدير فني أجنبي، بناءً على رغبة المدير الرياضي.

وأضاف أن نادي الشرطة العراقي يواصل ضغوطه من أجل التعاقد مع معتمد جمال، حيث أكد أحد مسؤولي النادي استعدادهم لإرسال وفد إلى القاهرة فور حصولهم على موافقة المدرب، من أجل توقيع العقود بشكل رسمي.

وأشار أمير هشام إلى أن معتمد جمال لا يزال ينتظر حسم موقفه النهائي مع نادي الزمالك قبل اتخاذ قراره بشأن مستقبله.