محمد السيد: بيراميدز أصعب منافس للزمالك.. وفيديوهات التشكيك منحتنا دافعًا للتتويج بالدوري

أكد محمد السيد، لاعب الزمالك، أن فريق بيراميدز كان المنافس الأصعب للفريق خلال الموسم، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا يستمدون حافزًا إضافيًا من مقاطع الفيديو والتعليقات التي شككت في قدراتهم.

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وأضاف لاعب الزمالك أن هذه الانتقادات تحولت إلى دافع قوي داخل غرفة الملابس، وهو ما ساهم في إثبات قدرات الفريق في النهاية، مؤكدًا أن اللاعبين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية، وتوجوا بلقب الدوري.

وأكد محمد السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمسكه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء، مشددًا على أنه لن يرتدي قميص أي نادٍ آخر داخل مصر، وأن حلمه الأكبر هو الاحتراف الخارجي من بوابة الزمالك.

وقال اللاعب، خلال تصريحات إذاعية عبر "راديو صوت الزمالك"، إن عبدالله السعيد يعد قدوته داخل الملعب، مؤكدًا أنه يشعر براحة كبيرة في اللعب بجواره، كما أشاد باحترافيته والتزامه، معلقا:" أول من يحضر التدريبات ودائمًا ما ينصح اللاعبين بأن يكون الرد داخل الملعب وليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف محمد السيد أن من أبرز أهدافه المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2030، وأن يكون أحد أسباب تأهل الفراعنة، إلى جانب التتويج بجائزة أفضل لاعب في مصر خلال الموسم المقبل.

وكشف لاعب الزمالك أن عمر جابر كان أكثر اللاعبين حرصًا على استمراره مع الفريق، حيث نصحه بتجديد عقده والبقاء داخل النادي، موجهًا له الشكر على دعمه خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه يتفهم غضب جماهير الزمالك خلال أزمة تجديد عقده، مؤكدًا أنه يقدر حبهم ودعمهم، وأن جمهور الزمالك يتميز بمساندة لاعبيه في أصعب الظروف، وهو ما يمنحه دافعًا كبيرًا داخل الملعب.

وتطرق محمد السيد للحديث عن أبرز المحطات التي أثرت في مسيرته، مؤكدًا أنه تعلم كثيرًا من خطأ ركلة جزاء إنبي، كما كشف عن نصائح تلقاها من حسام عبدالمجيد وشيكابالا، ساهمت في تطوره الفني والذهني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التتويج بلقب الدوري مع الزمالك كان لحظة استثنائية بعد موسم صعب، مشيرًا إلى أن اللاعبين تعاهدوا على تعويض الجماهير عقب خسارة الكونفدرالية، ونجحوا في تحقيق الهدف بالتتويج بالبطولة.