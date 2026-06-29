هشام نصر: سنبارك لجماهير الزمالك الحصول على الرخصة الأفريقية

قال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حصول النادي على رخصة مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر النادي للإعلان عن التعاقد مع شركة داتا كراعي رقمي رسمي للنادي وإطلاق مشروع التحول الرقمي:" خلال أيام سنبارك لجماهير الزمالك على الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية".

وواصل :" أبارك لجماهير الزمالك على أرض السادس من أكتوبر وعلى الفوز بالدوري وانطلاق أبلكيشن النادي، والإنشاءات التي شهدها فرع النادي الحالي في ميت عقبة.

وعقد نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاثنين في مقر النادي للإعلان عن توقيع عقد شراكة مع شركة "داتا فاليو" كراعي رقمي رسمي للنادي، وإطلاق مشروع التحول الرقمي.