قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 نجوم سوبر.. شبح الإصابات يطارد نجوم منتخب مصر قبل مباراة أستراليا
اجتماع انتهى بمأساة.. تفاصيل مصرع رئيس مدينة طابا وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بجنوب سيناء
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث بطريق "طنطا _ قطور"
الرئيس السيسي يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو
سعر الدولار يتراجع اليوم في البنوك
رسميا.. مهند لاشين يغيب عن مباراة مصر وأستراليا بسبب الإيقاف
تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في قطاع المياه
مباحثات مصرية رواندية لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي
تاريخ مواجهات مصر وأستراليا.. أفضلية متوازنة قبل صدام كأس العالم 2026
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73 ألفا و58 شهيدا
نبوءة غريبة تشعل المونديال.. ساحر غاني يتوج رونالدو بطلًا وميسي خارج الحسابات
مصر تعزي السعودية في ضحايا حادث تحطم المروحية بمنطقة رأس تنورة وتؤكد تضامنها الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد عبد الحفيظ: محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ولا يصح مقارنته بأي لاعب

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

أكد سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن محمد صلاح يُعد واحدًا من أفضل لاعبي العالم، مشددًا على أن المقارنات بينه وبين أي لاعب آخر ليست في محلها، نظرًا لما حققه من إنجازات كبيرة على المستويين الأوروبي والدولي.

محمد صلاح 

وأوضح عبد الحفيظ، ردًا على المقارنة بين محمود الخطيب ومحمد صلاح، أن لكل منهما مكانته وقيمته في جيله، لكن صلاح وصل إلى مكانة عالمية استثنائية، مؤكدًا أن ما يقدمه نجم منتخب مصر يجعله من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

وكان قد أعرب لوكاس هيرينجتون، مدافع منتخب أستراليا صاحب الـ 18 عاما، عن تطلعه لمواجهة محمد صلاح في اللقاء المرتقب بين المنتخبين ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللعب أمام أحد أفضل نجوم العالم يمثل تحديًا يحلم به أي لاعب.

وأوضح المدافع الأسترالي، أن مواجهة لاعبين بحجم محمد صلاح تمنح اللاعبين فرصة حقيقية لاختبار قدراتهم أمام أعلى المستويات وأنه يأمل في إيقاف مهمته، مشيرًا إلى أنه يتمنى جاهزية قائد منتخب مصر للمشاركة في المباراة رغم الأنباء التي تتحدث عن معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

ويواصل هيرينجتون لفت الأنظار خلال البطولة، بعدما أصبح أصغر لاعب في تاريخ أستراليا يبدأ مباراة في كأس العالم، إثر مشاركته أساسيًا أمام باراجواي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث قدم أداءً مميزًا ساهم في تأهل منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية.

وأكد مدافع أستراليا أن المشاركة في كأس العالم تمثل تحقيقًا لحلم طفولته، واصفًا مواجهة باراجواي بأنها أفضل لحظة في مسيرته الكروية حتى الآن، خاصة أنها منحت منتخب بلاده بطاقة العبور إلى دور الـ32.

ويأمل المنتخب الأسترالي في تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ دور الـ16 للمرة الأولى عبر الفوز على منتخب مصر، فيما يواصل هيرينجتون جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، بعدما ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى برشلونة، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها مع منتخب بلاده، إلى جانب الإشادات التي تلقاها من زملائه بثقته الكبيرة وهدوئه داخل الملعب.

محمد صلاح منتخب مصر سيد عبد الحفيظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

إزالة 6 حالات مباني مخالفة على مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد

إزالة 6 حالات مباني مخالفة على مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم بالمنصورة

رئيس مدينة طابا

تصريح بدفن رئيس مدينة طابا ضحية حادث الطريق.. والتحقيقات تواصل كشف ملابسات الواقعة

بالصور

إزالة 504 إعلانات مخالفة بشوارع الشرقية

ازالة اعلانات
ازالة اعلانات
ازالة اعلانات

بعد 12 سنة من عرضه الأول.. تفاصيل خاصة عن مسلسل "سرايا عابدين"

يسرا
يسرا
يسرا

إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة بلبيس

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد