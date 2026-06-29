موهبة أستراليا: اللعب أمام محمد صلاح حلم لأي مدافع

أعرب لوكاس هيرينجتون، مدافع منتخب أستراليا صاحب الـ 18 عاما، عن تطلعه لمواجهة محمد صلاح في اللقاء المرتقب بين المنتخبين ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللعب أمام أحد أفضل نجوم العالم يمثل تحديًا يحلم به أي لاعب.

وأوضح المدافع الأسترالي أن مواجهة لاعبين بحجم محمد صلاح تمنح اللاعبين فرصة حقيقية لاختبار قدراتهم أمام أعلى المستويات وأنه يأمل في إيقاف مهمته، مشيرًا إلى أنه يتمنى جاهزية قائد منتخب مصر للمشاركة في المباراة رغم الأنباء التي تتحدث عن معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

ويواصل هيرينجتون لفت الأنظار خلال البطولة، بعدما أصبح أصغر لاعب في تاريخ أستراليا يبدأ مباراة في كأس العالم، إثر مشاركته أساسيًا أمام باراجواي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث قدم أداءً مميزًا ساهم في تأهل منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية.

وأكد مدافع أستراليا أن المشاركة في كأس العالم تمثل تحقيقًا لحلم طفولته، واصفًا مواجهة باراجواي بأنها أفضل لحظة في مسيرته الكروية حتى الآن، خاصة أنها منحت منتخب بلاده بطاقة العبور إلى دور الـ32.

ويأمل المنتخب الأسترالي في تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ دور الـ16 للمرة الأولى عبر الفوز على منتخب مصر، فيما يواصل هيرينجتون جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، بعدما ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى برشلونة، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها مع منتخب بلاده، إلى جانب الإشادات التي تلقاها من زملائه بثقته الكبيرة وهدوئه داخل الملعب.