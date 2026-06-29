قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 لاعبين فقط.. أوستاكيو أحدث المنضمين لقائمة الأهداف القاتلة في كأس العالم
غارات باكستانية على شرق أفغانستان تسفر عن مقتل العشرات
4 شهداء و8 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية بغزة
عازر ردا على انتقادات النواب لتعديلات قانون ضريبة الدخل: الحكومة ملتزمة بالدستور
الخارجية السعودية: ندين التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية
وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإحلال العدادات التقليدية بأخرى ذكية
4800 حادثة.. زيادة الهجمات الإلكترونية الإيرانية على إسرائيل خلال 2026
الوزراء عن وضع الكهرباء قبل وبعد "30 يونيو": من العجز للتوسع في الطاقة المتجددة
رابط الاستعلام عن نتائج تظلمات وظائف هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة النقل 2026
على طريقة الزمالك.. طائرة خاصة تنقل درع الدوري في ختام بطولة تنزانيا غدا| صور
مصر وسويسرا توقعان اتفاقية منحة لدعم إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
الجبهة الوطنية يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو: أعادت للدولة هويتها وصانت مؤسساتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موهبة أستراليا: اللعب أمام محمد صلاح حلم لأي مدافع

لوكاس هيرينجيتون موهبة أستراليا
لوكاس هيرينجيتون موهبة أستراليا
إسراء أشرف

أعرب لوكاس هيرينجتون، مدافع منتخب أستراليا صاحب الـ 18 عاما، عن تطلعه لمواجهة محمد صلاح في اللقاء المرتقب بين المنتخبين ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللعب أمام أحد أفضل نجوم العالم يمثل تحديًا يحلم به أي لاعب.

وأوضح المدافع الأسترالي أن مواجهة لاعبين بحجم محمد صلاح تمنح اللاعبين فرصة حقيقية لاختبار قدراتهم أمام أعلى المستويات وأنه يأمل في إيقاف مهمته، مشيرًا إلى أنه يتمنى جاهزية قائد منتخب مصر للمشاركة في المباراة رغم الأنباء التي تتحدث عن معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

ويواصل هيرينجتون لفت الأنظار خلال البطولة، بعدما أصبح أصغر لاعب في تاريخ أستراليا يبدأ مباراة في كأس العالم، إثر مشاركته أساسيًا أمام باراجواي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث قدم أداءً مميزًا ساهم في تأهل منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية.

وأكد مدافع أستراليا أن المشاركة في كأس العالم تمثل تحقيقًا لحلم طفولته، واصفًا مواجهة باراجواي بأنها أفضل لحظة في مسيرته الكروية حتى الآن، خاصة أنها منحت منتخب بلاده بطاقة العبور إلى دور الـ32.

ويأمل المنتخب الأسترالي في تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ دور الـ16 للمرة الأولى عبر الفوز على منتخب مصر، فيما يواصل هيرينجتون جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، بعدما ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى برشلونة، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها مع منتخب بلاده، إلى جانب الإشادات التي تلقاها من زملائه بثقته الكبيرة وهدوئه داخل الملعب.

لوكاس هيرينجيتون هيرينجيتون موهبة أستراليا كأس العالم أستراليا مصر محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية اليوم الأثنين

بكام الريال السعودي؟.. أسعار العملات العربية اليوم الاثنين

اسعار البنزين اليوم

رسمياً.. سعر بنزين 92 و 95 اليوم الاثنين

حالة الطقس لمدة اسبوع

موجة حارة ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

بالصور

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد