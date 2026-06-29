دينا مشرف وهنا جودة تودعان بطولة أمريكا سماش لتنس الطاولة بمنافسات الزوجي

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ودع الثنائى دينا مشرف وهنا جودة ببطولة أمريكا سماش لتنس الطاولة من الدور الأول (32) بمنافسات زوجي السيدات.

جاء ذلك عقب الخسارة أمام الزوجى الاسترالية يانج زي ليو والألمانية نينا ميتله 2-3 بالدور الاول "32".

في منافسات فردي الرجال، يواجه عمر عصر فى تمام الساعة العاشرة وعشر دقائق مساء غد الثلاثاء لاعب من اليابان بالدور الثانى “32”.

وكان عمر عصر تأهل لهذا الدور عقب فوزه امس على نظيره الاسترالي فين لوو 3-1 بالدور الاول "64" .

وفي منافسات فردى السيدات، تواجه هنا جودة لاعبة هونج كونج هو دي كيم بالدور الاول “64” فى تمام الساعة الثالثة فجر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وكانت دينا مشرف صعدت إلى الدور الثانى “32” عقب فوزها امس على لاعبة من البرتغال "صاعدة من التصفيات” 3-1 بالدور الاول “64” وتواجه فى الدور المقبل لاعبة من الصين فى موعد لم يتحدد بعد.

وتقام البطولة خلال الفترة من 26 يونيو وحتى 5 يوليو.