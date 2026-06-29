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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من مخيم للاجئين إلى استوديوهات beIN Sports.. قصة نادية نديم التي هزمت المستحيل

نادية نديم
نادية نديم
إسراء أشرف

لم تكن رحلة نادية نديم نحو الشهرة مفروشة بالورود، بل بدأت من واحدة من أصعب التجارب الإنسانية، قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية، وطبيبة، ووجه إعلامي عالمي يشارك في تحليل مباريات كأس العالم 2026 عبر شبكة بي إن سبورتس العالمية.

ولدت نادية نديم عام 1988 في مدينة هرات الأفغانية، وعاشت طفولة قاسية بعدما فقدت والدها، الذي كان جنرالًا في الجيش الأفغاني، قبل أن تضطر والدتها إلى الهروب مع بناتها الأربع بحثًا عن الأمان.

واستقرت الأسرة في أحد مخيمات اللاجئين بالدنمارك، وهناك بدأت أولى خطواتها نحو عالم كرة القدم، التي أصبحت فيما بعد نقطة التحول الكبرى في حياتها.

ومن مخيم اللاجئين، انطلقت مسيرة كروية استثنائية، ارتدت خلالها قمصان أندية بارزة مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وميلان، كما خاضت تجربة الاحتراف في الدوري الأمريكي، قبل أن تواصل مشوارها في الدوري الدنماركي، لتصبح واحدة من أشهر اللاعبات في أوروبا.

وعلى المستوى الدولي، مثلت منتخب الدنمارك في أكثر من 100 مباراة، وسجلت 38 هدفًا، قبل أن تحقق إنجازًا آخر بعيدًا عن المستطيل الأخضر، بعدما تخرجت في كلية الطب عام 2022، واختارت التخصص في جراحات التجميل والترميم، لتثبت أن النجاح يمكن أن يجمع بين الرياضة والعلم في آنٍ واحد.

ولم تتوقف رحلة نادية نديم عند الملاعب أو الطب، إذ أصبحت واحدة من أبرز الوجوه الإعلامية في كرة القدم، بعدما انضمت إلى فريق التحليل في شبكة بي إن سبورتس خلال تغطية بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب نخبة من نجوم وأساطير اللعبة.

كما تشغل منصب سفيرة لليونسكو لدعم تعليم الفتيات وتمكين النساء، لتظل قصتها نموذجًا استثنائيًا للإرادة والإصرار وتحدي الظروف.

نادية نديم محللة قنوات بي إن سبورتس كأس العالم كأس العالم 2026 كاس العالم مونديال 2026

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