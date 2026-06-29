مستحقات نداي تهدد الرخصة الأفريقية.. والزمالك يتحرك لحسم الملف

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي يكثف جهوده خلال الفترة الحالية لإنهاء أزمة مستحقات اللاعب السابق إبراهيما نداي، باعتبارها العقبة الأبرز أمام الحصول على الرخصة الأفريقية.

وأوضح المصدر أن إبراهيما نداي يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية، والتي تُقدر بنحو 1.8 مليون دولار، دفعة واحدة ودون أي جدولة.

وأضاف أن إدارة الزمالك تسعى لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع وكيل اللاعب، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يقضي بسداد نسبة مناسبة من المستحقات قد تصل إلى 50% بشكل فوري، مع جدولة المبلغ المتبقي بما يرضي جميع الأطراف.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك وضعت خطة بديلة حال تعثر المفاوضات، تتمثل في سداد المستحقات كاملة نقدًا، مؤكدًا أن النادي لن يسمح بأن تكون قضية نداي سببًا في عدم الحصول على الرخصة الأفريقية أو حرمان الفريق من المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل.

ويواصل مجلس إدارة الزمالك تحركاته خلال الفترة الحالية لحسم الملفات المالية العالقة، بما يضمن استيفاء شروط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والحفاظ على حق الفريق في المشاركة القارية.