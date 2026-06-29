الزمالك يوقع عقودًا مع راعٍ رقمي جديد

عقد نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الاثنين، بمقر النادي، للإعلان عن توقيع عقد شراكة مع شركة "داتا " لتصبح الراعي الرقمي الرسمي للنادي، إلى جانب إطلاق مشروع التحول الرقمي، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل الإدارية والتكنولوجية داخل القلعة البيضاء.

وشهد المؤتمر حضور المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ونيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة، والمهندس أشرف الشرقاوي الرئيس التنفيذي للشركة ، إلى جانب مادونا مجدي، مديرة التسويق بالشركة.

وأكدت نيرة الأحمر أن الشراكة مع "داتا " تأتي ضمن رؤية مجلس إدارة الزمالك لتطوير النادي وتعزيز منظومته الرقمية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وليس رفاهية.

وأضافت أن مجلس الإدارة تبنى رؤية تعتمد على تطوير المنظومة الحالية والبناء عليها، بدلًا من البدء من الصفر، حفاظًا على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، رغم ما يتطلبه ذلك من جهد أكبر في التنفيذ، موضحة أن المشروع يهدف إلى تحقيق التكامل بين إدارات النادي المختلفة، بما يسهم في سرعة الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية، ودعم عملية اتخاذ القرار.

ومن جانبه، أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء تستحق المزيد من التطوير، مشددًا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا والنظم الرقمية في إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة.

مشروع التحول الرقمي

وأوضح أن مشروع التحول الرقمي يستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة تربط مختلف الإدارات والقطاعات، وتعتمد على أحدث التقنيات في إدارة البيانات والعمليات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات، ودعم اتخاذ القرار، والارتقاء بالخدمات المقدمة في جميع قطاعات النادي.

وأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن الاستفادة من المشروع ستكون لصالح القلعة البيضاء، وليس لمجلس الإدارة فقط، موجهاً الشكر إلى جميع القائمين على تنفيذ المشروع.

من جانبه، أعرب المهندس أشرف الشرقاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته بالشراكة مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي يُعد أحد أكبر الأندية في القارة الأفريقية، وأن المؤسسات الناجحة لا تصل إلى القمة بالصدفة، وإنما بالتخطيط والتطوير المستمر.

وفي السياق نفسه، أوضح ماجد فهمي، رئيس قسم النظم الرقمية بنادي الزمالك ومدير مشروع التحول الرقمي، أن الشراكة مع "داتا فاليو" تستهدف تطوير أسلوب إدارة النادي من خلال إنشاء منظومة رقمية متكاملة تسهم في تحسين كفاءة العمل داخل جميع الإدارات.

واختُتم المؤتمر بتوقيع المهندس هشام نصر عقود الشراكة مع الشركة ، قبل أن يُهدي شعار نادي الزمالك إلى المهندس أشرف الشرقاوي.