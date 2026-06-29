إعلامي: الزمالك لن يوافق على رحيل أي لاعب بالمجان

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موقف نادي الزمالك من رحيل لاعبيه خلال الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الزمالك لن يوافق على رحيل أي لاعب بالمجان والرغبة في تحقيق مكسب مادي من بيعه”.

من جانب آخر، كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالكعن اقتراب حسم الموقف بالنسبة لـ معتمد جمال سواء بإستمراره مع الفريق أو الرحيل.

وأوضح هشام نصر خلال تصريحاته على هامش مؤتمر الراعي التكنولوجي الجديد أن النادي سيتخذ القرار الأفضل وفق مصلحته في الموسم الجديد.

وأضاف: سيكون هناك جلسة مع المدير الرياضي جون إدوارد لحسم الموقف النهائي بشأن معتمد جمال سواء بالإستمرار أو الرحيل.

وأردف: معتمد جمال يمتلك عدد من العروض أيضا ولكن حسم الموقف سيكون لصالح نادي الزمالك.