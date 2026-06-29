شخصيات نكرة وحمقى.. أحمد موسى يوجه رسالة حادة لمنتقدي منتخب مصر

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي منتخب مصر الأول لكرة القدم المشارك في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا، وللمدير الفني للمنتخب حسام حسن.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على منصة إكس: “‏ما هذه الحملة القذرة من البعض على منتخب مصر؟ ‏بصراحة لا اعرف كيف لمواطن مصري لا يشجع منتخب بلاده ‏كيف لمواطن مصري يهاجم منتخب بلاده وهو في مهمة وطنية ويلعب في كأس العالم ويحقق انجازات لأول مرة في تاريخنا”.

وتابع: “‏لا أفهم من يهاجم الكابتن حسام حسن الذي يكتب تاريخ حقيقي لمصر في المونديال ‏العميد حسام حسن في دور ٣٢ ‏العميد حسام حسن حقق أول فوز في تاريخنا ‏العميد حسام حسن صعد لكأس العالم بدون هزيمة في التصفيات ‏العميد حسام حسن اجتاز دور المجموعات في كأس العالم بدون هزيمة للمرة الأولي”.

وأضاف: “‏حققنا لأول مرة في تاريخنا ٥ نقاط ‏ليه فيه ناس عايزه المنتخب يتغلب في ماتش أستراليا ‏ليه فيه ناس عندها حقد وغل ونفسهم يشمتوا في منتخب بلدهم ‏ليه فيه شخصيات نكره حمقي تهين منتخب بلدها الذي يرفع علم مصر ‏من هؤلاء ؟”.

واختتم : “والله حزين على وجود ناس وسطينا وشغلهم الشاغل هدم المنتخب واللاعبين الأبطال الرجاله اللي بيكتبوا تاريخ لمصر ‏كل الدعم لمنتخب مصر الأبطال ‏كل الدعم للعميد المدرب الوطني حسام حسن ‏١١٠ ملايين مصري بيشجعوا منتخبهم ‏١١٠ ملايين مصري في ظهر المنتخب وجهازه الفني ‏١١٠ ملايين مصري فخورين برجاااال المنتخب ‏يا رب فرحنا وكمل أفراحنا وانصرنا .. مصر تستحق”.