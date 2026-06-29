أخبار التوك شو| أحمد موسى: 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية ومنعت انهيارها.. وأسامة ربيع: مضيق هرمز أثر على 7% فقط من السفن العابرة لقناة السويس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية ومنعت انهيارها.. والجيش والشرطة انحازا للشعب

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه لا يجوز نسيان مواقف الرجال وما مرّت به الدولة المصرية من أزمات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة شهدت في مرحلة سابقة قرارات وإجراءات كان لها تأثير مباشر على الأوضاع العامة، من بينها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف اليخوت والسفن والقاطرات.

رئيس شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في 2025 كان استثنائيا ومن الصعب تكراره

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تتمتع بثروة إقتصادية كبيرة، ولا بد من الإهتمام بها، مع وجود العديد من الصناعات التعدينية التي تحمل القيمة المضافة للإقتصاد المصري.

أحمد موسى: صلاح يقود الفراعنة أمام أستراليا.. ولا توجد أزمات داخل بمعسكر المنتخب

تتزايد حالة الاهتمام الجماهيري بمنتخب مصر لكرة القدم مع اقتراب المواجهات الحاسمة في كأس العالم 2026، وسط متابعة دقيقة لأوضاع المعسكر والاستعدادات الفنية قبل المباريات المقبلة.

الحكومة تنجح في قيد 20 شركة قيدا مؤقتا بالبورصة المصرية

قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن أن هناك 20 شركة حكومية سيتم قيدها قبل 30 يونيو، متابعا: "تمكنا اليوم، قبل هذا الموعد، من إدراج 20 شركة على شاشات التداول".

الأرصاد: القبة الحرارية ترفع درجات الحرارة في أوروبا.. والرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس في مصر

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال تلك الأيام نشهد درجات حرارة مرتفعة، ولكن درجات الحرارة في مصر أقل من عدد من الدول الأوروبية، بسبب ظاهرة القبة الحرارية التي تؤثر على تلك الدول.

والد ضحية حادث حدائق الأهرام: أفخر بابنتي ولن أسمح بالإساءة إليها

أكد والد هدير، بائعة الشاي ضحية حادث حدائق الأهرام، اعتزازه الكبير بابنته، رافضًا أي محاولات للنيل من كرامتها أو التقليل من قيمة عملها، مشددًا على أنها كانت مثالًا للكفاح وتحمل المسؤولية.

تفاصيل جريمة مقتل الطالب إيهاب.. مدرس الفيزياء طعنه وطلب فدية من والده

خلال فقرة "حكمت المحكمة" في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر شاشة قناة الحياة، كشف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي تفاصيل واحدة من أبرز القضايا التي أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين المواطنين، بعد وقوع جريمة بشعة لم يتوقع أحد أن تصل إلى هذا الشكل المأساوي.

مي عبد الحميد: تنفيذ مليون وحدة بالإسكان الاجتماعي وطرح وحدات للإيجار قريبا

أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة نجحت في تجاوز المستهدف الأصلي لمشروع الإسكان الاجتماعي، بعدما وصل إجمالي الوحدات السكنية إلى مليون و70 ألف وحدة، مشيرة إلى أن المشروع أصبح أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة، ويواصل التوسع من خلال طرح وحدات جديدة وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المكملات الغذائية قد تؤدي إلى الوفاة.. التصنيع الدوائي بالصيادلة يكشف

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن هناك اعتقاد شائع لدى كثير من الناس بأن كل ما يُكتب عليه "مكمل غذائي" فهو آمن تمامًا على الصحة، وهذه مقولة خاطئة تمامًا، فالمكملات الغذائية وُجدت لتعويض النقص في بعض العناصر الغذائية، مع العلم أن قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن من الطعام أفضل بكثير من امتصاصها من المكملات الغذائية، كما أنها تكون أقل عرضة للآثار الجانبية.

أسامة ربيع: مضيق هرمز أثر على 7% فقط من السفن العابرة لقناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن تأثير أزمة مضيق هرمز على قناة السويس، مشيرا إلى أن الحركة بدأت تعود تدريجا لقناة السويس بعد الاتفاق الايراني الأمريكي.

