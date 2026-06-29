قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا بهلوي: زيارتي لإسرائيل من الأسباب الرئيسية للهجوم على إيران
تحت الخمسين.. سعر الدولار اليوم الإثنين 29 يونيو
احذر.. الحبس سنة عقوبة جريمة استعراض القوة طبقا للقانون
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
هل يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر المرض؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم
تدريب على الحرب.. كوريا الشمالية تهاجم المناورات الأمريكية اليابانية
أدعية تيسير الصعب في الامتحانات.. كلمات مستجابة ومجربة للنجاح والتركيز
تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
زلزال يهز جنوب غرب الصين.. 13 مصابا وإجلاء مئات السكان
تحرك دبلوماسي جديد.. أمريكا تقترح قمة مع إيران في قطر لاحتواء أزمة مضيق هرمز
اليأس تحول إلى معجزة.. أسرة تستعيد ابنها من ذوي الهمم بعد فراق 16 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية ومنعت انهيارها.. وأسامة ربيع: مضيق هرمز أثر على 7% فقط من السفن العابرة لقناة السويس

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية ومنعت انهيارها.. والجيش والشرطة انحازا للشعب
أكد الإعلامي أحمد موسى أنه لا يجوز نسيان مواقف الرجال وما مرّت به الدولة المصرية من أزمات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة شهدت في مرحلة سابقة قرارات وإجراءات كان لها تأثير مباشر على الأوضاع العامة، من بينها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف اليخوت والسفن والقاطرات.

رئيس شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في 2025 كان استثنائيا ومن الصعب تكراره
أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تتمتع بثروة إقتصادية كبيرة، ولا بد من الإهتمام بها، مع وجود العديد من الصناعات التعدينية التي تحمل القيمة المضافة للإقتصاد المصري.

أحمد موسى: صلاح يقود الفراعنة أمام أستراليا.. ولا توجد أزمات داخل بمعسكر المنتخب
تتزايد حالة الاهتمام الجماهيري بمنتخب مصر لكرة القدم مع اقتراب المواجهات الحاسمة في كأس العالم 2026، وسط متابعة دقيقة لأوضاع المعسكر والاستعدادات الفنية قبل المباريات المقبلة. 

الحكومة تنجح في قيد 20 شركة قيدا مؤقتا بالبورصة المصرية
قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن أن هناك 20 شركة حكومية سيتم قيدها قبل 30 يونيو، متابعا: "تمكنا اليوم، قبل هذا الموعد، من إدراج 20 شركة على شاشات التداول".
الأرصاد: القبة الحرارية ترفع درجات الحرارة في أوروبا.. والرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس في مصر
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال تلك الأيام نشهد درجات حرارة مرتفعة، ولكن درجات الحرارة في مصر أقل من عدد من الدول الأوروبية، بسبب ظاهرة القبة الحرارية التي تؤثر على تلك الدول.

والد ضحية حادث حدائق الأهرام: أفخر بابنتي ولن أسمح بالإساءة إليها
أكد والد هدير، بائعة الشاي ضحية حادث حدائق الأهرام، اعتزازه الكبير بابنته، رافضًا أي محاولات للنيل من كرامتها أو التقليل من قيمة عملها، مشددًا على أنها كانت مثالًا للكفاح وتحمل المسؤولية.

تفاصيل جريمة مقتل الطالب إيهاب.. مدرس الفيزياء طعنه وطلب فدية من والده
خلال فقرة "حكمت المحكمة" في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر شاشة قناة الحياة، كشف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي تفاصيل واحدة من أبرز القضايا التي أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين المواطنين، بعد وقوع جريمة بشعة لم يتوقع أحد أن تصل إلى هذا الشكل المأساوي.

مي عبد الحميد: تنفيذ مليون وحدة بالإسكان الاجتماعي وطرح وحدات للإيجار قريبا
أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة نجحت في تجاوز المستهدف الأصلي لمشروع الإسكان الاجتماعي، بعدما وصل إجمالي الوحدات السكنية إلى مليون و70 ألف وحدة، مشيرة إلى أن المشروع أصبح أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة، ويواصل التوسع من خلال طرح وحدات جديدة وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المكملات الغذائية قد تؤدي إلى الوفاة.. التصنيع الدوائي بالصيادلة يكشف
قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن هناك اعتقاد شائع لدى كثير من الناس بأن كل ما يُكتب عليه "مكمل غذائي" فهو آمن تمامًا على الصحة، وهذه مقولة خاطئة تمامًا، فالمكملات الغذائية وُجدت لتعويض النقص في بعض العناصر الغذائية، مع العلم أن قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن من الطعام أفضل بكثير من امتصاصها من المكملات الغذائية، كما أنها تكون أقل عرضة للآثار الجانبية.

أسامة ربيع: مضيق هرمز أثر على 7% فقط من السفن العابرة لقناة السويس
كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن تأثير أزمة مضيق هرمز على قناة السويس، مشيرا إلى أن الحركة بدأت تعود تدريجا لقناة السويس بعد الاتفاق الايراني الأمريكي.
 

أحمد موسى 30 يونيو الذهب شعبة الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

أسعار البنزين اليوم الأحد

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد.. أنبوبة البوتاجاز بكام؟

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

محمد صلاح

طلب عاجل من محمد صلاح لهيثم حسن في جلسة خاصة بمعسكر منتخب مصر.. تعرف عليه

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

مأساة أسرة في الشرقية تتكرر|وفاة طالبة داخل لجنة الثانوية ووالدها:الضغط داخل الامتحان أكبر من طاقتهم

ماتت زي أختها وهي بتقرأ قرآن قبل الامتحان.. والد طالبة الشرقية: ملحقناش نخرج من صدمة بنتنا الأولى

حسام حسن

محامي حسام حسن يعلن تقدمه ببلاغ ضد مدحت العدل

ترشيحاتنا

متهم

التحريات: المتهم بانهاء حياة شقيقه وإصابة آخر يعانى من أزمة نفسية واضرابات حادة

حريق

حريق مبنى خدمات كنيسة القليوبية.. النيران اندلعت بمخلفات دون إصابات

محافظ سوهاج

غدا.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية

بالصور

جدل حول الحالة الصحية لطارق التلمساني بعد تداول أنباء عن إصابته بالعمى | تقرير

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد