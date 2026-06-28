والد ضحية حادث حدائق الأهرام: أفخر بابنتي ولن أسمح بالإساءة إليها

أكد والد هدير، بائعة الشاي ضحية حادث حدائق الأهرام، اعتزازه الكبير بابنته، رافضًا أي محاولات للنيل من كرامتها أو التقليل من قيمة عملها، مشددًا على أنها كانت مثالًا للكفاح وتحمل المسؤولية.

احترامه لنفسه واعتماده على جهده

وقال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنه يشعر بالفخر لأن ابنته كانت تعمل بائعة شاي، مؤكدًا أن العمل الشريف لا ينتقص من قيمة الإنسان، بل يعكس احترامه لنفسه واعتماده على جهده في كسب الرزق.

التماسك الأسري وتحمل المسؤولية

وأوضح أن هدير كانت تساعد نفسها وأسرتها، مؤكدًا أنها عاشت حياة بسيطة واعتمدت على عملها بكل كرامة، مضيفًا أنه حرص منذ صغر أبنائه على تربيتهم على المحبة والتماسك الأسري وتحمل المسؤولية.

التنقل المستمر بين أماكن مختلفة

كما تحدث عن ظروف حياته، مشيرًا إلى أنه عمل سائقًا بوزارة الري، وكانت طبيعة عمله تتطلب التنقل المستمر بين أماكن مختلفة، وهو ما فرض على الأسرة ظروفًا معيشية خاصة على مدار السنوات الماضية.

وشدد والد هدير على رفضه القاطع لما يتم تداوله من تعليقات أو أوصاف يرى أنها تنتقص من مكانة ابنته، مؤكدًا أن كل ما يشغله هو الحفاظ على كرامتها والدفاع عن حقها، وأنه لن يقبل بأي إساءة تمس ذكراها أو تقلل من قيمة ما قدمته خلال حياتها.