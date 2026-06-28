أحمد موسى: صلاح يقود الفراعنة أمام أستراليا.. ولا توجد أزمات داخل بمعسكر المنتخب

تتزايد حالة الاهتمام الجماهيري بمنتخب مصر لكرة القدم مع اقتراب المواجهات الحاسمة في كأس العالم 2026، وسط متابعة دقيقة لأوضاع المعسكر والاستعدادات الفنية قبل المباريات المقبلة.

وفي هذا السياق، طمأن الإعلامي أحمد موسى الجمهور المصري على جاهزية المنتخب واستقرار الأجواء داخل الفريق، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل منظم داخل المعسكر، وأن اللاعبين في حالة التزام وانضباط كامل قبل مواجهة أستراليا في دور الـ 32 من البطولة.

محمد صلاح يقود المنتخب أمام أستراليا

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن نجم المنتخب المصري محمد صلاح سيكون على رأس التشكيل الذي سيخوض مواجهة أستراليا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ 32 في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أهمية اللقاء في مشوار الفراعنة بالبطولة.

لا أزمات داخل معسكر المنتخب

وأوضح أن معسكر المنتخب المصري يسوده الانضباط الكامل، وأنه لا توجد أي أزمات أو مشكلات بين اللاعبين أو الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تسير “بشكل منظم ودقيق” استعدادًا للمباراة المرتقبة.

روح عالية ورسالة للاعبين

وأضاف أن تمثيل منتخب مصر شرف كبير لكل لاعب، حتى لو للمشاركة لبضع دقائق فقط، مؤكدًا عدم وجود أي اعتراضات داخل الفريق، وأن جميع اللاعبين يشاركون بروح إيجابية ورغبة قوية في خدمة المنتخب.

كما أشار إلى أن ما يتم تداوله بشأن وجود أزمة تخص اللاعب هيثم حسن غير صحيح، مؤكدًا أن اللاعب يشارك في التدريبات بشكل طبيعي ضمن المجموعة.

اختيارات فنية بيد الجهاز الفني

ولفت إلى أن قائمة المنتخب تضم 26 لاعبًا، وأن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن هو المسؤول عن اختيار التشكيل الأنسب لكل مباراة وفقًا للرؤية الفنية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي دائمًا يكون للمدير الفني بعد التشاور مع جهازه المعاون.

حسام حسن يقود مشروع المنتخب

وأشار إلى أن حسام حسن يقود- بخبراته الكبيرة- مشروع المنتخب في هذه المرحلة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تركيز ودعم كامل من الجميع خلف المنتخب الوطني في مشواره بالمونديال.