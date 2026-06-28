أحمد موسى: منتخب مصر لا يشارك من أجل النزهة.. وأستراليا تضع خطة لإيقاف صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن منتخب مصر يخوض منافسات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة، مشددًا على أن الفراعنة لا يشاركون في البطولة من أجل الظهور فقط، وإنما لتحقيق إنجاز يليق بالكرة المصرية.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «إحنا مش رايحين نتفسح ونرجع، منتخب مصر موجود عشان يعمل إنجاز ويكمل مشواره في البطولة».

خطورة النجم محمد صلاح

وأشار إلى أن منتخب أستراليا يدرك جيدًا قوة المنتخب المصري، لافتًا إلى أن مدرب المنتخب الأسترالي وصف الفراعنة بأنهم «فريق جريء وشجاع»، وأن فرقه مستعد للتعامل مع خطورة النجم محمد صلاح خلال المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

مصر والمغرب والجزائر

وتطرق موسى إلى الإنجاز التاريخي الذي تشهده النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما نجحت 9 منتخبات في التأهل إلى دور الـ 32 للمرة الأولى في تاريخها، من بينها 3 منتخبات عربية هي مصر والمغرب والجزائر.

وقدم التهنئة للمنتخب الجزائري بعد تأهله إلى دور الـ 32؛ عقب تعادله المثير بنتيجة 3-3 أمام النمسا، في مباراة شهدت سيناريو درامي غير متوقع.

وأوضح أن رياض محرز سجل الهدف الثالث للجزائر في الوقت القاتل، إلا أن الجماهير الجزائرية لم تحتفل بشكل كامل؛ لأن حسابات المجموعة كانت تشير إلى أن تسجيل النمسا هدف التعادل سيضمن تأهل الجزائر وفق سيناريو أكثر تعقيدًا.

حجز بطاقة العبور

وأضاف أن هذه النتيجة أطاحت بآمال المنتخب الإيراني في التأهل، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية كانت تحتفل بالفعل بعد هدف محرز القاتل، اعتقادًا بأن منتخبها حجز بطاقة العبور إلى الدور التالي، قبل أن تتغير الحسابات في اللحظات الأخيرة وتتبدد أحلام التأهل.

المنافسة الشرسة بين المنتخبات

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن النسخة الحالية من كأس العالم تشهد مفاجآت كبيرة وحسابات معقدة، في ظل المنافسة الشرسة بين المنتخبات من أجل مواصلة المشوار نحو الأدوار الإقصائية.