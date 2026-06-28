أحمد موسى : «فيه ناس قالت إننا هنبقى حصالة في المونديال .. لكننا في دور الـ32 دلوقتي» |فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من المونديال والتعادل في الجولة الأخيرة امام إيران .



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إحنا أول مرة نروح الدور التاني لأول مرة في تاريخنا وهنقابل منتخب كبير وهو أستراليا.



وأكد: في ناس قالت قبل ما نسافر أمريكا منتخبنا هيبقى حصالة المجموعة في كأس العالم وهيروح المونديال مش هيعمل حاجة ويرجع تاني من دور المجموعات ولا يتأهل.



واستطرد الإعلامي أحمد موسى: في ناس قالوا بعد ما أشقائنا العرب اتغلبوا 5 و6 وكان الكلام ده قبل ماتش نيوزيلندا إشمعنا مصر ما تتغلبش.



وقال إنه كانت هناك ضغوط من الغوغاء على منتخب مصر من الانسحاب من كأس العالم وكان في ضغط على رجالة المنتخب ومحمد صلاح عشان ميلعبوش الماتش، وفي المقابل قالوا منتخب إيران المسلم هدد بالانسحاب ولكنهم متكلموش ولا قالوا كده.



وواصل: أنا كلمت مسئول كبير في البعثة يوم الخميس عن الشائعات اللي كانت متداولة أن في لاعبين هيرتدوا إشارات مش عارف أيه وتكون مش عارف فين وأن اللاعبين هينسحبوا وقالوا إحنا عملنا ده كله عشان ننسحب.



