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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى ينفي وجود أزمة مع هيثم حسن: اللاعب ملتزم ومستعد للمشاركة أمام أستراليا | بث مباشر

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

نفى الإعلامي أحمد موسى ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود أزمة داخل معسكر منتخب مصر بخصوص اللاعب هيثم حسن، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يتشرفون بتمثيل المنتخب الوطني والمشاركة في بطولة كأس العالم.


وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن أي لاعب يتمنى المشاركة في كأس العالم حتى ولو لدقائق معدودة، مضيفًا: «أي حد يتشرف إنه يمثل بلده، وأي لاعب طموحه إنه يلعب ولو خمس دقائق في كأس العالم ويُكتب في تاريخه أنه لاعب شارك في المونديال».


وأكد موسى أن الأنباء المتداولة عن اعتراض هيثم حسن على عدم المشاركة لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن اللاعب لم يبدِ أي اعتراض داخل المعسكر.

تصدير مشكلات غير موجودة

وأضاف: «أي كلام بيتقال عن هيثم حسن غير حقيقي، وهناك من يحاول اختلاق أزمات داخل معسكر المنتخب وتصدير مشكلات غير موجودة، خاصة بعد تجاوز مباراة إيران بنجاح».

 الصلاحيات في اختيار التشكيل

وأشار إلى أن هيثم حسن يواصل تدريباته بصورة طبيعية مع منتخب مصر، ولا توجد لديه أي مشكلة، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يملك كامل الصلاحيات في اختيار التشكيل وفقًا لاحتياجات كل مباراة.

مباراة أستراليا يوم الجمعة 

واختتم موسى تصريحاته قائلًا: «أكيد الـ26 لاعبًا الموجودون في القائمة لن يشاركوا جميعًا، وهيثم حسن متواجد بشكل طبيعي مع المنتخب، وإذا احتاجه الكابتن حسام حسن في مباراة أستراليا يوم الجمعة سيشارك بكل تأكيد».

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى هيثم حسن كأس العالم بطولة كأس العالم

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