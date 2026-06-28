أنباء سارة للفراعنة.. أحمد موسى: محمد صلاح يقود منتخب مصر أمام أستراليا في موقعة الجمعة

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تطورات إيجابية داخل معسكر منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا جاهزية النجم العالمي محمد صلاح للمشاركة في اللقاء المرتقب.

بعثة المنتخب المصري

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه تواصل مع بعثة المنتخب المصري للاطمئنان على أوضاع الفريق والمصابين، مشيرًا إلى أن بعثة الفراعنة وصلت إلى مقر إقامتها استعدادًا للمواجهة المقبلة بعد قضاء الليلة الماضية في سياتل عقب انتهاء مباراتي إيران والسعودية.



وأضاف موسى: «عندي معلومات مهمة لحضراتكم.. النجم العالمي محمد صلاح سيكون جاهزًا بالكامل، وبإذن الله سيقود منتخب مصر في المباراة المهمة للغاية أمام أستراليا يوم الجمعة».

وأكد أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، معربًا عن ثقته في قدرة منتخب مصر على تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في المونديال، قائلاً: «إن شاء الله نفوز على أستراليا ونواصل إسعاد الجماهير المصرية».

قائد الفراعنة داخل الملعب

وتُعد جاهزية محمد صلاح بمثابة دفعة معنوية كبيرة لمنتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة، في ظل الدور القيادي الذي يلعبه قائد الفراعنة داخل الملعب وخارجه، وترقب الجماهير المصرية لما سيقدمه المنتخب في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة.