كلوب: علاقتي بمحمد صلاح تحولت إلى صداقة حقيقية.. وما قدمه كان عظمة حقيقية

أكد يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، أن علاقته بالنجم المصري محمد صلاح تطورت إلى صداقة حقيقية بعد انتهاء فترة عملهما معًا داخل النادي الإنجليزي، مشيدًا بما قدمه اللاعب طوال سنواته مع الفريق.

وقال كلوب فى تصريحات اذاعية، إن المدرب لا يمكنه أن يكون صديقًا مقربًا للاعب أثناء فترة العمل، نظرًا لطبيعة القرارات الصعبة التي يضطر لاتخاذها، موضحًا أن العلاقة تغيرت بعد رحيله عن تدريب الفريق.

وأضاف يورجن كلوب أن تراجع مستوى أي لاعب لا يعني مطالبته بالتوقف عن المحاولة، بل على العكس، يجب تشجيعه على المخاطرة، مؤكدًا أن من لا يفشل لا يتطور.

وأشاد كلوب بما قدمه محمد صلاح، قائلًا إنه لم يكن مثاليًا في كل يوم، لكنه كان دائمًا يصنع الفارق ويقود الفريق لتحقيق الانتصارات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما قدمه صلاح مع ليفربول كان "عظمة حقيقية"، بعدما سجل أهدافًا رائعة وحسم العديد من المباريات، وكان أحد أبرز أسباب وصول الفريق إلى مستويات كبيرة، مشددًا على أنه لا يوجد لاعب مثالي، قائلاً: "لا أحد مثاليًا.. لا ميسي ولا رونالدو ولا صلاح."