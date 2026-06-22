كلوب: سهرت لمشاهدة محمد صلاح مع منتخب مصر.. وما يقدمه لا يُصدق

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب بالنجم المصري محمد صلاح، بعد المستوى الذي قدمه مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه حرص على متابعة اللقاء حتى وقت متأخر لما يمثله اللاعب من قيمة استثنائية في كرة القدم العالمية.

وقال كلوب إنه سهر لمتابعة صلاح، مضيفًا: "هو أحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويُعد مصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين الشباب.. في كل مرة يثبت أنه لا يقدم أداءً سيئًا، وقد أكد ذلك مجددًا في هذه المباراة، لذلك كانت السهرة تستحق".

وأضاف المدرب الألماني أن صلاح واصل تأثيره الحاسم مع منتخب مصر، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر وساهم في قيادة فريقه لصدارة المجموعة، معتبرًا أن ذلك يعكس شخصية اللاعب وقدرته على الاستمرارية في أعلى المستويات.

وأشار كلوب إلى أن وجود محمد صلاح داخل الملعب يغير شكل الفريق بالكامل، موضحًا: "كل هجمة خطيرة تمر تقريبًا من خلاله، فهو يتحكم في الإيقاع، ويمنح زملاءه المساحات، ويقود الفريق من البداية حتى النهاية".

وتابع: "هناك لاعبين لا يتغير تأثيرهم مع الوقت، ومحمد صلاح واحد من هؤلاء، فذكرياتي معه في ليفربول دائمًا ما تعود عندما أراه بهذا المستوى".

واختتم كلوب تصريحاته بالتأكيد على أن ما يقدمه صلاح يتجاوز فكرة الأداء الفردي، قائلًا: "هو لا يلعب كمجرد نجم، بل كقائد حقيقي يصنع الفارق في اللحظات الحاسمة.. كلما زاد الضغط، زاد تألقه، وهذه هي علامة اللاعب الكبير".