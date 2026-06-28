صديقي المقرب.. كلوب يتحدث عن علاقته بمحمد صلاح

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول السابق، عن علاقته بالدولي المصري محمد صلاح، أثناء فترة تواجده في الريدز.

وقال كلوب في تصريحاته عبر شبكة "ESPN": محمد صلاح أصبح صديقي المقرب، كان الأمر ليس كذلك عندما كنا مدربا ولاعبه، وذلك بحكم القرارات التي كان يجب أن ألتزم بها، وكان هذا لا يعجب اللاعبين.

وأضاف: لكن كل هذا أصبح من الماضي، الآن الأمور تغيرت كثيرًا، وأصبحت أنا ومحمد صلاح أصدقاء، ونتشارك هذه الذكريات الجميلة معًا دائمًا.

علاقة صلاح وكلوب

وأردف: صلاح في فترة مهمة حاليًا مع منتخب بلاده في كأس العالم، وهو لاعب استثنائي ويقتدى به، لا يوجد أحد مثالي، كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي وصلاح ليسوا كذلك، لكنهم أقرب للكمال.

وواصل: عرفت العديد من اللاعبين، لكنني أعتقد أن صلاح بفضل الأرقام التي حققها على مر السنين، أصبح لاعب مذهل ومحترف من الطراز الرفيع.

واختتم مازحًا: في حال قررت أقضي عطلة لن أقضيها في مصر لأن محمد صلاح شهرني للغاية هناك.