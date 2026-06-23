كاراجر: صفقة ليفربول المحتملة يشبه صلاح وماني

يرى جيمي كاراجر، مدافع ليفربول السابق، أن أحد أهداف النادي في سوق الانتقالات يمتلك مواصفات فنية وبدنية تُشبه الثنائي التاريخي محمد صلاح وساديو ماني، من حيث السرعة والقدرة الهجومية على الأطراف.

ويستهدف ليفربول التعاقد مع يان ديوماندي لاعب لايبزيج الألماني، حيث أبدى النادي استعداده لتقديم عرض يصل إلى 86 مليون جنيه إسترليني، رغم أن إدارة النادي الألماني تُقدر قيمته بحوالي 112 مليون جنيه إسترليني.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "Tribuna" العالمية، أشاد كاراجر بإمكانات اللاعب الشاب قائلاً: "لقد قدم أداءً رائعًا في أولى مبارياته بكأس العالم، ورغم تراجع مستواه قليلًا في المباراة الثانية، إلا أنه ظل يشكل خطورة كبيرة على المنافسين".

وأضاف: "التعاقد مع لاعب مثل ديوماندي يعتمد على المستقبل والإمكانات وليس فقط الأداء الحالي، فهو لا يزال في التاسعة عشرة من عمره، ويملك مساحة كبيرة للتطور".

وأشار نجم ليفربول السابق إلى أن البنية الجسدية للاعب وسرعته تجعله قريبًا من أسلوب لاعبين بارزين في تاريخ النادي، قائلاً: "عندما ننظر إلى تاريخ ليفربول مع اللاعبين السريعين والقادرين على اللعب في الأطراف، نفكر فورًا في محمد صلاح وساديو ماني".

وأوضح أن الفريق الإنجليزي عانى خلال الموسم الماضي من نقص واضح في السرعة على الأطراف، ما يجعل التوجه نحو هذا النوع من اللاعبين منطقيًا لتعزيز القوة الهجومية.

كما تطرق كاراجر إلى صفقات أخرى للنادي، مشيرًا إلى التعاقد مع فيكتور مونيوز من أوساسونا، معتبرًا أن ليفربول يسعى لإضافة المزيد من السرعة والعمق في مراكز الجناحين خلال الفترة المقبلة.

واختتم حديثه مؤكدًا أن تقييم الصفقة من الناحية المالية سيظل محل نقاش، خاصة في ظل الإنفاق الكبير للنادي في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الوقت وحده سيحدد مدى نجاح هذه الاستراتيجية في سوق الانتقالات.