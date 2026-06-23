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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إنجاز الألعاب الإقليمية.. استقبال حافل لبعثة الأولمبياد الخاص المصري بمطار القاهرة

بعثة الأولمبياد الخاص المصري
بعثة الأولمبياد الخاص المصري
يارا أمين

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، بعثة الأولمبياد الخاص المصري العائدة من مدينة سوسة التونسية، بعد مشاركتها الناجحة في منافسات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص – الرياضات الشاطئية، والتي شهدت تحقيق أبطال مصر إنجازًا مميزًا بحصد 8 ميداليات متنوعة ٦ ذهبيات وفضيتان .

وكان في استقبال البعثة الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري وفريق عمل الاولمبياد الخاص المصري ، إلى جانب أسر وأهالي اللاعبين الذين حرصوا على التواجد بالمطار لاستقبال الأبطال والاحتفاء بما حققوه من نتائج مشرفة رفعت اسم مصر عاليًا في المحفل الإقليمي.

وجاءت نتائج البعثة في سباقات سباحة المياه المفتوحة  فحقق مهند محمد علي - المركز الاول الذهبية ومحمد الشاذلي - المركز الثاني الفضية وملك أحمد - المركز الاول الذهبية وبيرهان محمد - المركز الاول الذهبية وعمر عصام - المركز الاول الذهبية ومحمود رزق - المركز الاول الذهبية باجمالي ٦ ميداليات منهم ٥ ذهبيات وفضية.

بينما جاءت نتائج المشاركة في سباقات  الترايثلون فحقق محمود مسلم - المركز الأول والميدالية الذهبية وعمر عصام بركات - المركز الثاني والميدالية الفضية باجمالي ميداليتان ذهبية وفضية .

وشاركت مصر بوفد رسمي يضم الأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين، حيث يرأس البعثة الأستاذ عمرو محي الدين ، وعلى المستوى الفني، يقود أحمد مصطفى فريق التراياثلون مديرًا فنيًا بمشاركة اللاعبين عمر عصام بركات ومحمود رزق مسلم، بينما يقود مصطفى ماجد منافسات السباحة في المياه المفتوحة مديرًا فنيًا، وتضم الأجهزة الفنية المدربة آية الله مجدي ، واللاعبين محمد أسامة الشاذلي، ومهند محمد عبد الصمد، وملك أحمد فراج، وبريهان محمد سليمان.

وعلى هامش الألعاب شاركت مصر كذلك في المؤتمر الإقليمي للشباب من خلال اللاعبة القائدة آية حسن شلتوت، والشريكة القائدة فرح عماد محي الدين ، بمرافقة الدكتورة بتول أشرف جمال الدين ، حيث هدف المؤتمر إلى تنمية القيادات الشبابية وتعزيز مفاهيم الدمج المجتمعي وإتاحة الفرصة للاعبين ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة القرار الرياضي والاجتماعي داخل حركة الأولمبياد الخاص.

كما شهد حفل ختام الألعاب، الذي أقيم مساء أمس بمدينة سوسة، مراسم تسليم علم الألعاب الإقليمية إلى مصر، إيذانًا باستضافة المرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص 2026 (رياضات الأداء) خلال شهر سبتمبر المقبل، في حدث يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية للأولمبياد الخاص.

مطار القاهرة الدولي بعثة الأولمبياد الخاص المصري محمد أسامة الشاذلي أحمد مصطفى محمود مسلم

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