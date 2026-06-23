في انتظار القرار النهائي.. عاصفة رعدية توقف مباراة فرنسا والعراق

توقفت مباراة فرنسا والعراق في بطولة كأس العالم 2026 عقب نهاية الشوط الأول، بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الرعدية التي ضربت ملعب فيلادلفيا، وذلك بعدما تقدم المنتخب الفرنسي بهدف دون رد.

وجاء قرار إيقاف المباراة بشكل مؤقت انتظارًا لتحسن الظروف الجوية، حيث تم إخلاء أجزاء من المدرجات حفاظًا على سلامة الجماهير، بينما يترقب المنتخبان القرار النهائي بشأن استئناف اللقاء أو تمديد فترة التوقف.

وكان النجم كيليان مبابي قد منح فرنسا التقدم بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، ليواصل تألقه مع "الديوك" في البطولة.

ويدخل المنتخب الفرنسي المواجهة متصدرًا المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على السنغال بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى، بينما يتذيل المنتخب العراقي الترتيب دون نقاط عقب خسارته أمام النرويج بنتيجة 4-1.

ويسعى المنتخب الفرنسي لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي، مستفيدًا من كوكبة نجومه بقيادة مبابي وعثمان ديمبيلي وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا.

في المقابل، يتمسك المنتخب العراقي بفرصه في المنافسة على التأهل، إذ يدرك أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب سيعيده بقوة إلى حسابات المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

وتحمل مشاركة العراق في مونديال 2026 أهمية تاريخية، كونها الثانية في تاريخ "أسود الرافدين" بعد المشاركة الأولى في نسخة 1986 بالمكسيك، بينما شهدت الجولة الافتتاحية إنجازًا خاصًا للمهاجم أيمن حسين بعدما أصبح ثاني لاعب عراقي يسجل هدفًا في نهائيات كأس العالم.