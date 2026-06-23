ياسر ريان: الضغط ورغبة إثبات الذات وراء تذبذب أداء مرموش

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن عمر مرموش يمتلك إمكانات فنية كبيرة، إلا أنه يبدو متأثرًا برغبته الشديدة في ترك بصمة قوية خلال البطولة الحالية، وهو ما انعكس على مستواه داخل الملعب.

وقال ريان، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "ستاد العاصمة" عبر قناة ON E، إن مرموش يسعى بكل قوة لإثبات نفسه وتقديم أداء استثنائي يلفت الأنظار، الأمر الذي يجعله أحيانًا بعيدًا عن مستواه المعتاد.

وأضاف أن اللاعب يحتاج إلى التعامل مع المباريات بصورة أكثر هدوءًا وطبيعية، مؤكدًا أن إمكاناته الكبيرة كفيلة بظهوره بأفضل صورة عندما يلعب دون ضغوط أو مبالغة في البحث عن التألق الفردي.