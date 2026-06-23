ماركا: حمزة عبد الكريم أفضل صفقات برشلونة ووريث محمد صلاح المنتظر

أشادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدة أنه أصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في صفوف برشلونة، بعدما لفت الأنظار بأدائه المميز مع النادي الكتالوني ومنتخب مصر خلال بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة حسم قراره بتفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي، بعد المستويات اللافتة التي قدمها منذ انضمامه إلى الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة لم يُعلن عنها رسميًا حتى الآن.

وأشارت إلى أن حمزة عبد الكريم لعب دورًا مهمًا مع منتخب مصر في كأس العالم، حيث شارك في مباراتين حتى الآن، وكان من بين العناصر التي حظيت بإشادة واسعة بفضل إمكانياته الفنية وقدرته على صناعة الفارق.

وبحسب التقرير، يستعد برشلونة لدفع 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز ومتغيرات أخرى لإتمام الصفقة بشكل نهائي، في ظل قناعة مسؤولي النادي بإمكانات اللاعب الذي يراه كثيرون مشروع نجم كبير وخليفة محتمل لمحمد صلاح في الكرة المصرية.

ورغم بعض العقبات الإدارية التي أخرت مشاركته مع فرق برشلونة المختلفة، نجح اللاعب في ترك بصمة قوية مع فريق الشباب، بعدما سجل 8 أهداف خلال 11 مباراة، ما عزز ثقة النادي في قدراته المستقبلية.

كما أكد التقرير أن المدير الفني لبرشلونة، هانز فليك، سبق وأن أبدى إعجابه بتطور مستوى اللاعب، مشيرًا إلى إمكانية الاعتماد عليه ضمن تحضيرات الفريق الأول للموسم الجديد، خاصة بعد تألقه اللافت مع منتخب مصر وظهوره بصورة مميزة على الساحة العالمية.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن حمزة عبد الكريم يمثل استثمارًا واعدًا للمستقبل، وقد يتحول إلى إحدى أبرز الصفقات الناجحة لبرشلونة خلال السنوات المقبلة.