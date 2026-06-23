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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أتلتيكو مدريد يهدد برشلونة بشكوى رسمية بسبب جوليان ألفاريز

الفاريز
الفاريز
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تصعيد محتمل من جانب نادي أتلتيكو مدريد تجاه برشلونة، على خلفية الجدل المثار حول مستقبل النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وجاء ذلك بعد التصريحات التي أدلى بها ألفاريز عقب مشاركته مع منتخب الأرجنتين، والتي أكد خلالها أنه أبلغ إدارة أتلتيكو مدريد برغبته في الرحيل خلال الفترة المقبلة، دون أن يكشف بشكل مباشر عن وجهته المقبلة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد برشلونة أمام الجهات الرياضية المختصة، بدعوى التفاوض مع لاعب لا يزال مرتبطًا بعقد ساري مع النادي المدريدي.

ويُعد ألفاريز أحد الأهداف الرئيسية لبرشلونة منذ فترة طويلة، حيث حاول النادي الكتالوني التعاقد معه خلال الفترة الماضية، كما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى أندية أوروبية كبرى أخرى، من بينها باريس سان جيرمان وريال مدريد.

وأكدت مصادر من داخل أتلتيكو مدريد للصحيفة الإسبانية أن النادي لن يتهاون في ملف اللاعب، مشددة على أن رحيله إلى برشلونة غير مطروح حاليًا، إلا في حال دفع قيمة الشرط الجزائي كاملة، والبالغة 500 مليون يورو.

وأضافت المصادر أن إدارة أتلتيكو تعتبر ما حدث امتدادًا لمواقف سابقة جمعت الناديين في سوق الانتقالات، مؤكدة أنها ستلجأ إلى المسار القانوني إذا ثبت وجود مفاوضات غير قانونية مع اللاعب.

ويأتي هذا التطور ليزيد من الغموض حول مستقبل جوليان ألفاريز، في ظل تمسك أتلتيكو مدريد باستمراره، مقابل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة خلال المرحلة المقبلة.

أتلتيكو مدريد برشلونة ألفاريز

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