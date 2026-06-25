الهلال يدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح.. عرض ضخم لخطف نجم ليفربول بعد نهاية رحلته في أنفيلد

دخل نادي الهلال السعودي دائرة المنافسة بقوة للحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة من المنتظر أن تكون واحدة من أبرز صفقات الميركاتو حال إتمامها.

وكان محمد صلاح قد أعلن في وقت سابق انتهاء مشواره مع ليفربول بعد 9 سنوات قضاها داخل ملعب أنفيلد، ليبدأ الحديث عن وجهته المقبلة، وسط ارتباط اسمه بعدد من أندية الدوري السعودي، وعلى رأسها نادي الاتحاد.

الهلال يضع صلاح هدفًا رئيسيًا

وكشف الصحفي الموثوق برونو أندرادي عبر شبكة "ESPN" عن دخول الهلال بقوة في سباق التعاقد مع قائد منتخب مصر، موضحًا أن اللاعب أصبح هدفًا رئيسيًا للنادي خلال فترة الانتقالات القادمة، في ظل رغبة "الزعيم" في تدعيم خط الهجوم بلاعب من الطراز العالمي.

وأوضح أندرادي أن إدارة الهلال تستهدف تقديم عرض لـ محمد صلاح بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، مقابل راتب إجمالي يصل إلى 60 مليون يورو، بواقع 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

راتب صلاح مقارنة برونالدو وليفربول

وفي حال إتمام الصفقة بهذا العرض، سيحصل محمد صلاح على راتب أقل بكثير من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، الذي تشير تقارير صحفية إلى حصوله على نحو 200 مليون يورو سنويًا.

كما سيكون راتب صلاح المقترح مع الهلال أقل من راتبه السابق مع ليفربول، حيث كان يتقاضى أكثر من 24 مليون يورو سنويًا وفقًا لتقارير صحفية، خلال الفترة التي أصبح فيها أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

رحلة طويلة مع ليفربول

ارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي منذ بداية مشروع استقطاب النجوم العالميين في صيف 2023، إلا أن اللاعب فضل وقتها الاستمرار مع ليفربول وتجديد عقده، قبل أن تنتهي رحلته مع النادي الإنجليزي بعد سنوات حافلة بالإنجازات.

وخلال مشواره مع ليفربول، أصبح صلاح أحد أبرز أساطير النادي في العصر الحديث، بعدما حقق العديد من البطولات وسجل أرقامًا تاريخية جعلته ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ الفريق الإنجليزي.