قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع المياه لمدة 6 ساعات عن منطقتين بالجيزة السبت المقبل
5000 جنيه.. التأمينات تكشف مفاجأة بشأن المعاشات وتفاصيل الزيادة الجديدة
الكرات علي الطاير.. لقطات من مران منتخب مصر استعداداً لمواجهة إيران في المونديال
دعاء يوم عاشوراء للرزق وتفريج الكرب.. اغتنمه بـ 14 كلمة لا ترد
كليات التمريض.. تفاصيل أول حركة تكليف حسب الاحتياج وموعد التقديم
صعد بقيمة 40 جنيها.. تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم
الفريق الطبي هيشتغل كام ساعة في اليوم.. تفاصيل الدليل التفصيلي لحساب وتخطيط القوى العاملة
ياسمين عز عن واقعة طبيبة الأسنان المعتدى عليها: «اتضربت واتكسرت بسبب ضرس.. والمشهد غير إنساني»
مرضى أورام.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الكرنك
3 سفن عادت أدراجها بعد محاولتها الخروج من مضيق هرمز عبر المسار المحاذي لعٌمان
كاتس : سنبقى في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح.. عرض ضخم لخطف نجم ليفربول بعد نهاية رحلته في أنفيلد

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

دخل نادي الهلال السعودي دائرة المنافسة بقوة للحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة من المنتظر أن تكون واحدة من أبرز صفقات الميركاتو حال إتمامها.

وكان محمد صلاح قد أعلن في وقت سابق انتهاء مشواره مع ليفربول بعد 9 سنوات قضاها داخل ملعب أنفيلد، ليبدأ الحديث عن وجهته المقبلة، وسط ارتباط اسمه بعدد من أندية الدوري السعودي، وعلى رأسها نادي الاتحاد.

الهلال يضع صلاح هدفًا رئيسيًا

وكشف الصحفي الموثوق برونو أندرادي عبر شبكة "ESPN" عن دخول الهلال بقوة في سباق التعاقد مع قائد منتخب مصر، موضحًا أن اللاعب أصبح هدفًا رئيسيًا للنادي خلال فترة الانتقالات القادمة، في ظل رغبة "الزعيم" في تدعيم خط الهجوم بلاعب من الطراز العالمي.

وأوضح أندرادي أن إدارة الهلال تستهدف تقديم عرض لـ محمد صلاح بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، مقابل راتب إجمالي يصل إلى 60 مليون يورو، بواقع 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

راتب صلاح مقارنة برونالدو وليفربول

وفي حال إتمام الصفقة بهذا العرض، سيحصل محمد صلاح على راتب أقل بكثير من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، الذي تشير تقارير صحفية إلى حصوله على نحو 200 مليون يورو سنويًا.

كما سيكون راتب صلاح المقترح مع الهلال أقل من راتبه السابق مع ليفربول، حيث كان يتقاضى أكثر من 24 مليون يورو سنويًا وفقًا لتقارير صحفية، خلال الفترة التي أصبح فيها أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

رحلة طويلة مع ليفربول

ارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي منذ بداية مشروع استقطاب النجوم العالميين في صيف 2023، إلا أن اللاعب فضل وقتها الاستمرار مع ليفربول وتجديد عقده، قبل أن تنتهي رحلته مع النادي الإنجليزي بعد سنوات حافلة بالإنجازات.

وخلال مشواره مع ليفربول، أصبح صلاح أحد أبرز أساطير النادي في العصر الحديث، بعدما حقق العديد من البطولات وسجل أرقامًا تاريخية جعلته ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ الفريق الإنجليزي.

نادي الهلال السعودي نادي الهلال محمد صلاح ليفربول ليفربول الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ترشيحاتنا

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

سر الصفارة الخضراء

سر الصفارة الخضراء التي ظهرت مع لاعب كندا المصاب.. ما حقيقتها؟

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

بالصور

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

زيت جوز الهند بين الفوائد والمخاطر.. هل يستحق لقب الغذاء الخارق؟

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد