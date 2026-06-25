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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كتب التاريخ في مونديال 2026 و حطم رقم محمد صلاح.. من هو إسماعيل الصيباري؟

النجم المغربي إسماعيل الصيباري
النجم المغربي إسماعيل الصيباري
أمينة الدسوقي

تصدر النجم المغربي إسماعيل الصيباري محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما واصل تألقه اللافت في كأس العالم 2026، مسجلًا اسمه بأحرف من ذهب في سجلات البطولة العالمية بإنجازات غير مسبوقة على المستويين العربي والإفريقي.

وجاء تألق الصيباري خلال مواجهة منتخب المغرب أمام هايتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، عندما أحرز الهدف الثاني لـ"أسود الأطلس"، ليقود منتخب بلاده إلى مواصلة مشواره المميز في البطولة.

ثلاث مباريات متتالية وثلاثة أهداف

رفع الصيباري رصيده إلى ثلاثة أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما افتتح أهدافه في شباك البرازيل خلال الجولة الأولى، ثم سجل أمام اسكتلندا في الجولة الثانية، قبل أن يضيف هدفه الثالث أمام هايتي في الجولة الثالثة.

وبهذا الإنجاز، أصبح اللاعب المغربي أول لاعب عربي في تاريخ كأس العالم ينجح في التسجيل خلال ثلاث مباريات متتالية، متجاوزا الرقم السابق الذي كان يتقاسمه مع النجم المصري محمد صلاح، الذي سجل في مباراتين متتاليتين فقط خلال مشاركاته المونديالية.

أول إفريقي يحقق هذا الإنجاز

ولم يتوقف تميز الصيباري عند حدود الأرقام العربية، إذ دخل تاريخ الكرة الإفريقية من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول لاعب إفريقي يسجل هدفا في جميع مباريات دور المجموعات خلال نسخة واحدة من كأس العالم.

ويعكس هذا الإنجاز حجم التأثير الذي يقدمه اللاعب مع المنتخب المغربي، خاصة أنه نجح في هز الشباك أمام منتخبات مختلفة المستويات، مؤكدًا قدرته على الحسم في أكبر المحافل الدولية.

صدارة تاريخية بين الهدافين العرب

قفز الصيباري إلى صدارة قائمة الهدافين العرب في تاريخ كأس العالم، بعدما وصل إلى ثلاثة أهداف، معادلًا أسماء بارزة تركت بصمتها في البطولة عبر العقود الماضية.

قائمة الهدافين العرب في تاريخ كأس العالم

إسماعيل الصيباري (المغرب) – 3 أهداف من 3 مباريات.
محمد صلاح (مصر) – 3 أهداف من 4 مباريات.
وهبي الخزري (تونس) – 3 أهداف من 5 مباريات.
يوسف النصيري (المغرب) – 3 أهداف من 8 مباريات.
سالم الدوسري (السعودية) – 3 أهداف من 8 مباريات.
سامي الجابر (السعودية) – 3 أهداف من 9 مباريات.

إنجازات استثنائية في المشاركة الأولى

ما يجعل إنجاز الصيباري أكثر أهمية هو أنه حقق هذه الأرقام خلال مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم، وهو أمر نادر الحدوث بالنسبة للاعبين العرب والأفارقة.

ففي غضون ثلاث مباريات فقط، تمكن من معادلة الرقم القياسي للهدافين العرب تاريخيًا، متفوقًا من حيث المعدل التهديفي على عدد من أبرز نجوم الكرة العربية الذين احتاجوا إلى نسخ مونديالية متعددة للوصول إلى الرصيد ذاته.

فرصة لاعتلاء العرش منفردًا

يمتلك الصيباري فرصة ذهبية لمواصلة صناعة التاريخ خلال الأدوار الإقصائية من البطولة، إذ يحتاج إلى هدف واحد فقط للانفراد بصدارة الهدافين العرب في تاريخ كأس العالم.

وفي ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع المنتخب المغربي، تتجه الأنظار إليه باعتباره أحد أبرز نجوم مونديال 2026، ومرشحًا قويًا لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية وقيادة "أسود الأطلس" نحو إنجاز جديد على الساحة العالمية.

نجم مغربي يخطف الأضواء عالميًا

أصبح اسم إسماعيل الصيباري حديث الجماهير ووسائل الإعلام العالمية بعد المستويات اللافتة التي يقدمها في البطولة، حيث تحول من أحد المواهب الصاعدة في الكرة المغربية إلى أحد أبرز نجوم كأس العالم الحالية.

ومع تصدره محركات البحث وتزايد الإشادة بأدائه، يواصل الصيباري ترسيخ مكانته كأحد أهم لاعبي الجيل الجديد في المغرب وإفريقيا، مؤكدًا أن المستقبل يحمل له المزيد من النجاحات والإنجازات على المستوى الدولي.

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