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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وهبي يشيد بأداء المغرب: أتقبل المركز الثاني ولا تنسوا أننا في كأس العالم

مدرب المغرب
مدرب المغرب
رباب الهواري


أعرب محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة رغم الصعوبات التي واجهوها خلال اللقاء.


وأوضح وهبي، في تصريحات تلفزيونية، أن الجهاز الفني كان يدرك جيدًا طبيعة المنافس، مشيرًا إلى أن منتخب هايتي دخل المباراة دون ضغوط، وهو ما جعله يقاتل بكل قوة من أجل التسجيل واستغلال كل فرصة ممكنة.
وأضاف أن المنتخب المغربي فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، مؤكدًا أن المنافس لم يشكل خطورة حقيقية سوى في مناسبتين فقط، بينما استحوذ لاعبو المغرب على الكرة وصنعوا العديد من الفرص، معتبرًا أن هذا المستوى من السيطرة يعد من أفضل ما قدمه المنتخب في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

الرضا عن الأداء رغم المركز الثاني

وأشار المدير الفني إلى أن الهدف كان إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة، إلا أن الفريق اكتفى بالمركز الثاني، مؤكدًا تقبله لهذه النتيجة، مع التركيز الآن على الاستعداد للمواجهات المقبلة في الأدوار الإقصائية.

كما أوضح أن الفريق أهدر العديد من الفرص خلال الشوط الأول، قبل أن يتحسن الأداء بصورة واضحة في الشوط الثاني بعد إجراء بعض التعديلات التكتيكية، وهو ما انعكس على المستوى الهجومي وساهم في تسجيل المزيد من الأهداف.

الاستعداد لأي منافس

وأكد وهبي أن تسجيل الأهداف يمنح اللاعبين ثقة كبيرة، مشددًا على أن المجموعة تمتلك رغبة دائمة في الوصول إلى الشباك، ولذلك لا يشعر بأي قلق بشأن الفاعلية الهجومية.

وفي ختام تصريحاته، أكد المدير الفني أن منتخب المغرب لا يفضل مواجهة منافس بعينه في الدور المقبل، موضحًا أن جميع المنتخبات المرشحة تتمتع بالقوة والخبرة، سواء السويد أو اليابان أو المكسيك، وأن المنتخب المغربي سيستعد بأفضل صورة وسيكون جاهزًا.

المغرب كأس العالم هايتى اخبار الرياضة

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